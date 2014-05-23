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Чемпионат мира по хоккею в Минске. 23 мая сборная Франции отправилась на родину

23 мая 2014 17:48
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Новости Беларуси. Хоккеисты, которые не прошли в полуфинал, покидают белорусскую столицу все же с приятными впечатлениями. 23 мая утром сборная Франции по хоккею покинула родину. Из Минска на память зарубежные игроки увезли немало сувениров и подарков для родных и друзей.

Французские хоккеисты высоко оценили подготовку и проведение мирового первенства, а также достойное выступление  белорусской сборной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пьер-Эдуар Белльмар, ассистент капитана сборной Франции по хоккею:
Я очень впечатлен организацией этого чемпионата мира, тем, как нас приняли. Простые зрители с нами фотографировались, нам доставляло это огромное удовольствие. И мы очень впечатлены тем, что мы попали сюда и выступили очень удачно на турнире.

Дамьен Флери, нападающий сборной Франции по хоккею:
Очень впечатлен игрой вашей сборной. Полагаю, что команда заслужила большего, чем выход в четвертьфинал. Но так сложилась судьба. Я думаю, что ваша команда провела неплохой турнир. Я приобрел несколько сувениров для своей семьи. Это останется небольшим воспоминанием о проведенном времени в вашей стране.

# Чемпионат мира по хоккею # франция # Пьер-Эдуар Белльмар # Дамьен Флери

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