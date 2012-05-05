Чемпионат мира по хоккею-2012: как Минск смотрел матч Беларусь – Финляндия

Безусловно, большинство болельщиков за такими играми наблюдает дома: спокойнее, дешевле, да и эмоции сдерживать не надо. Но есть и те, кто уютной квартире предпочитает различные кафе и спортбары. Именно туда мы и направились. Да вот только пустили нас не везде, а, точнее, в одно лишь заведение.

Кафе в центре города оказалось полно знакомых лиц, среди которых был и Михаил Васильев.

Михаил Васильев, главный тренер сборной U-18:

Атмосфера совсем другая. Я здесь желанный гость. Конечно, обслуживание здесь очень хорошее.

И если тренер юношеской сборной Беларуси с радостью согласился с нами поговорить, то вот остальные гости были куда молчаливее и предпочитали от просмотра игры не отвлекаться. В том числе Александр Павлович и Константин Захаров, забежавшие на огонек.

А вот Михаил Александрович не побоялся и даже спрогнозировал результат встречи белорусов, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Михаил Васильев, главный тренер сборной U-18:

Мы обсуждали буквально до того, как пропустили. Конечно, обидно пропустить «в раздевалку», гол на последних секундах.

Не хочу быть прорицателем, но скажу, что со счетом 2:1 выиграют белорусы.

К сожалению, со счетом Михаил Васильев ошибся, но одно отметил точно: смотрелись наши соотечественники не так уж плохо.

Михаил Васильев, главный тренер сборной U-18:

Задачи поставлены, главный тренер знает как их выполнить, ребята подготовлены.

Но мы-то догадались, что не может не быть на этом чемпионате других команд-фаворитов у Михаила Александровича, и оказались правы.

Михаил Васильев, главный тренер сборной U-18:

Моя страна – Россия. Я за них переживаю. Знаю многих ребят, знаю как они росли, они росли перед моими глазами.

Но я все-таки пожелаю удачи, ее нужно чуть-чуть, сборной Беларуси.

Удача белорусам в любом случае пригодиться. 4 мая она, к сожалению, была не на нашей стороне. Но, учитывая, какая поддержка есть у подопечных Кари Хейккиля здесь, в Минске, да и, без сомнения, по всей стране, стоит надеяться, что все у нашей сборной получится.