Чемпионат мира по хоккею-2012: как Минск смотрел матч Беларусь – Финляндия

Безусловно, большинство болельщиков за такими играми наблюдает дома: спокойнее, дешевле, да и эмоции сдерживать не надо. Но есть и те, кто уютной квартире предпочитает различные кафе и спортбары. Именно туда мы и направились. Да вот только пустили нас не везде, а, точнее, в одно лишь заведение.
Кафе в центре города оказалось полно знакомых лиц, среди которых был и Михаил Васильев.
Михаил Васильев, главный тренер сборной U-18:
Атмосфера совсем другая. Я здесь желанный гость. Конечно, обслуживание здесь очень хорошее.
И если тренер юношеской сборной Беларуси с радостью согласился с нами поговорить, то вот остальные гости были куда молчаливее и предпочитали от просмотра игры не отвлекаться. В том числе Александр Павлович и Константин Захаров, забежавшие на огонек.
А вот Михаил Александрович не побоялся и даже спрогнозировал результат встречи белорусов, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.
Михаил Васильев, главный тренер сборной U-18:
Мы обсуждали буквально до того, как пропустили. Конечно, обидно пропустить «в раздевалку», гол на последних секундах.
Не хочу быть прорицателем, но скажу, что со счетом 2:1 выиграют белорусы.
К сожалению, со счетом Михаил Васильев ошибся, но одно отметил точно: смотрелись наши соотечественники не так уж плохо.
Михаил Васильев, главный тренер сборной U-18:
Задачи поставлены, главный тренер знает как их выполнить, ребята подготовлены.
Но мы-то догадались, что не может не быть на этом чемпионате других команд-фаворитов у Михаила Александровича, и оказались правы.
Михаил Васильев, главный тренер сборной U-18:
Моя страна – Россия. Я за них переживаю. Знаю многих ребят, знаю как они росли, они росли перед моими глазами.
Но я все-таки пожелаю удачи, ее нужно чуть-чуть, сборной Беларуси.
Удача белорусам в любом случае пригодиться. 4 мая она, к сожалению, была не на нашей стороне. Но, учитывая, какая поддержка есть у подопечных Кари Хейккиля здесь, в Минске, да и, без сомнения, по всей стране, стоит надеяться, что все у нашей сборной получится.