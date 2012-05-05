Чемпионат мира по хоккею-2012: геройства Виталия Коваля не помогли белорусам в матче с финнами. Поражение – 0:1

Новости из стана сборной на последней неделе сыпались на наши головы как из рога изобилия. Для начала, Кари Хейккиля ожидаемо оставил дома Кирилла Готовца и неожиданно Александра Павловича. Затем стало известно, что Дмитрий Коробов и Алексей Калюжный выйдут на лед «Hartwall Areena» уже в качестве игроков ярославского «Локомотива», а Александр Кулаков, что, впрочем, пока не подтверждено официально, – магнитогорского «Металлурга». Наконец, Хейккиля удивил еще раз, оставив вне ростера на первый матч Михалева, Казнадея и Антонова, зато включив в него Граборенко и Колосова. Как все это повлияло на ход игры с финнами и повлияло ли вообще – вопрос без ответа.

Матч получился примерно таким, как и ожидалось. Не будем делать хорошую мину в данных обстоятельствах. Большая часть матча прошла в нашей зоне. Финны атаковали много, остро и разнообразно. Раз за разом отличные шансы упускали Йонсуу, Пильстрем, Комаров, Филпула, Йокинен. И уже в первом периоде определился герой поединка в составе нашей команды – Виталий Коваль – без вариантов. Только в первом периоде он отразил 12 бросков, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Под занавес трети пришли в себя и порадовали нас и белорусские нападающие. Константин Кольцов сделал бросок, а Андрей Стась и Андрей Колосов сделали настоящий момент. Однако оптимизм как вспыхнул, так и погас.

Микаэль Гранлунд накрыл прессингом Александра Китарова в средней зоне, финская атака развернулась и в итоге шайба пришла к Янне Нискала. Бросок того был хорош, но опять нельзя не отметить и Гранлунда, очень вовремя закрывшего обзор Ковалю. 1:0 – гол «в раздевалку» все же состоялся.

Второй период, однако, понравился больше. И статистика зрительное впечатление подтвердила. В первой трети по броскам финны вели 13:2, а во втором уже – 13:12.

Продолжилась дуэль Стась – Лехтонен. Нападающий «Динамо» и Коробову, и Граборенко по моменту создал и сам мог забить. К сожалению, никому из трех наших не повезло. Финны все же играли мощнее, особенно были близки к увеличению счета в концовке трети. Костюченку даже пришлось выгребать шайбу из-за ворот рукой. Но последовавшее удаление Горошко принесло еще больше опасностей к владениям Коваля. Чего только стоит попадание Мика Койву в штангу.

В том же духе прошел и третий период.

Что ж – 0:1. Лучшими у наших признали Виталия Коваля, у финнов – Кари Лехтонена.