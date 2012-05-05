Михаил Васильев, главный тренер юношеской сборной Беларуси по хоккею: Я хотел бы продолжать эту работу, так как результат есть

Михаил Васильев, главный тренер сборной U-18:

Те ребята, на которых мы рассчитывали, проявили характер, свои лучшие качества, как игровые, так и человеческие. Задача была выполнена. То, что планировали, что ожидали, ребята проявили.

В Секешфехерваре белорусы преодолели сопротивление серьезных соперников. Австрийцы, украинцы, поляки – все они представляют хоккейные страны. А ведь были еще сборные Венгрии и Казахстана.

Михаил Васильев, главный тренер сборной U-18:

Многие могут говорить, что это группа В, Первый дивизион. А вы знаете, что чемпионат мира всегда чемпионат мира. Тем более такой краткосрочный, когда за неделю пять игр. И каждая игра – это запредельная самоотдача. В общем, любой соперник, как и показали игры, должен быть оценен по максимуму. Ребятам перед каждым соперником говорили, что самая грубая ошибка, самая нелепая ошибка, которая может привезти к непоправимым результатам, – это недооценка соперника.

Да, может, ребята где-то и не услышали (та же игра против Венгрии). Когда мы смотрели их матч против Украины, игра была совсем невзрачной. Но тренерский штаб знал, на что способна венгерская команда. Да, ребята где-то не услышали, поверили своим глазам, не поверили своих ушам, тому, что мы им говорили.

Но достоинство наших ребят – они смогли собраться, выполнили, особенно в конце второго и в третьем периоде, то задание, которое давалось перед игрой. Вытянули матч с 0:2 на 3:2. Это была, конечно, тяжелая победа, но она была нужной.

Набрав максимум очков в первых четырех поединках, белорусы подошли к решающей встрече в статусе фаворитов, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ. Но впереди были еще казахи, и единственная задача – победить.

Михаил Васильев, главный тренер сборной U-18:

Мы в них верили, верили в их мастерство, характер. Мы не ошиблись. И, безусловно, ребята верили нам. На скамейке запасных не было никакой паники при счете 2:4 не в нашу пользу.

Да, очень хорошо начали игру. Во-первых, был выбран правильный план, потому что сборная Казахстана ждала, что мы начнем в активном давлении играть. А когда мы начали играть в активный откат (1-3-1), может, они к этому не были готовы.

Потом проигрывали 2:4. Вы знаете, юношеский, юниорский хоккей предрасположен к этому. И не только на нашем уровне. Даже у самых высококлассных команд бывает такой момент. Ребятам было дано задание не паниковать, продолжать играть, правильно выполнять задания. Указали, где они ошиблись, когда пропустили 3 и 4 голы. Недоглядели то, что разбирали на установке. Убежал игрок 1 в 0. После этого ребята проявили характер, мужество. Абсолютно все, без исключений.

Был ли возможен подобный успех, не будь два года назад в Раубичах создан Центр подготовки юношеской сборной – наш следующий вопрос тренеру.

Михаил Васильев, главный тренер сборной U-18:

Если бы это была Канада или Америка, где выбор большой, и я бы выбирал, как тренер, из 300 или 400 или, как в России, из 100 человек, то система подготовки к чемпионату мира, может, и сработала. 2-3 недели перед товарищескими играми, потом 2-3 недели перед чемпионатом мира. Но так как у нас ограничен выбор, я бы сказал, что та система, которая была выбрана два года назад, однозначно дала результат. Без этой системы, без правильного построения работы, тренировочного, учебно-тренировочного процесса и целенаправленной работы, я думаю, что результат было бы выполнить тяжелее.

На данный момент будущее команды Васильева – в тумане. Но тренер не скрывает: продолжить работу и создать молодежную сборную желание у него есть.

Михаил Васильев, главный тренер сборной U-18:

Два года, которые были отработаны, проведены в Беларуси, безусловно, оставили определенный след и в душе, и в моем сердце.

Сейчас я затрудняюсь сказать. Я хотел бы продолжать эту работу, целенаправленную работу, потому что результат есть.

Однако существует много подводных камней. Все игроки «Раубичей» – на контрактах в своих клубах. И клубы хотят получить их обратно. Так что налицо – конфликт интересов.

Михаил Васильев, главный тренер сборной U-18:

Здесь, я считаю, надо всем заинтересованным в этом проекте садиться вместе. Но, конечно, идеальным вариантом было бы сохранить и провести эту команду до 20 лет.

Клубная принадлежность – это хорошо, это престиж клуба, это имидж клуба, его никто ни в коем случае никогда не хочет приуменьшить. Но хотелось бы, конечно, смотреть немного вперед.