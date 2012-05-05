Эдуард Занковец: Сборная Беларуси по хоккею может выйти в четвертьфинал на чемпионате мира

После тяжелого сезона тренер отдыхает. И готовиться вместе со всеми следить за чемпионатом мира. Впрочем, признается: ждет матчей белорусов без особого волнения.

Эдуард Занковец:

Вы знаете, довольно спокойно, будем болеть, как и все.

В прошлом сезоне под руководством Занковца национальная команда едва не покинула элиту мирового первенства. Однако, наш собеседник уверен: это не показатель, и выйти сейчас в четвертьфинал сборной по плечу.

Эдуард Занковец:

Я думаю, что реально. В принципе, эта задача ставилась в последние годы. Иногда выполнялась, иногда нет, но, как показывала практика, это реально.

К назначению Хейккиля в «Динамо» Занковец отнесся спокойно: вариант совмещения его не шокирует.

Эдуард Занковец:

Может быть, где-то есть перестраховка, может быть, сыграла роль какая-то спешка при принятии решения. Но, я думаю, то, что Хейккиля принял «Динамо», должно положительно сказаться на сборной. Мы не говорим, как это будет в «Динамо», но для работы со сборной оно должно быть положительным.

Именно так: по мнению Занковца, подписав Хейккиля, рискует «Динамо», а не сборная.

Эдуард Занковец:

Потому что, во-первых, сборная – это его первое место работы. Он принял сборную. Думаю, он знает, что несет ответственность, как и любой тренер, за результат. А в дополнение к сборной он принял «Динамо». Должно быть так.

Общее мнение, что у тренера при таком варианте не будет времени смотреть за потенциальными кандидатами, Занковец не поддерживает.

Эдуард Занковец:

То, что касается Континентальной Лиги, то у нас особо отслеживать и не надо. У нас не такое большое количество игроков. Я думаю, что все они будут на виду. Они в любом случае составляют основу сборной.

Что касается внутреннего чемпионата, но там не такой большой рынок. Его не надо отслеживать в течение всего года. Раз в месяц, конечно, полезно посмотреть на тех игроков, которые были на заметке, как они прогрессируют, в каком движении в плане прогресса они находятся. Здесь, конечно, надо организовать работу. Может, это будет делать один из помощников. Больших проблем в этом я не вижу.

И все же тренер: будущее сборной связано с развитием национального первенства, а не «Динамо» – и никак иначе.

Эдуард Занковец:

Мое мнение не изменилось. Внутренний чемпионат – это базис для сборной. У меня сомнений в этом нет. Что касается того, что он уходит на второй план, то, чем больше будет таких непопулярных решений, тем быстрее он будет уходить. Например, квота на возрастных игроков.

Все зависит, я думаю, не от того, ушел Хейккиля в «Динамо» или нет, а от того, как будет приниматься регламент, как будет соблюдаться всеми участниками, насколько будут требовательными люди, которые уполномочены следить за соблюдением правил. Плюс судейство.

В моих взглядах ничего не меняется.

Одно из новшеств нынешнего чемпионата мира – формула розыгрыша. Где тут плюсы, где минусы – наш вопрос Занковцу.

Эдуард Занковец:

Подводных камней здесь как раз и нет – она более упрощенная. В принципе, для тех команд, которые борются за восьмерки, она, наверное, не стала сложнее. Для команд, которые борются за то, чтобы остаться в группе А, конечно, уменьшились шансы, потому что одной игры уже не достаточно для того, чтобы сохранить место.

Впрочем, хватит о сборной. У нашего собеседника только что закончился тяжелый и насыщенный сезон, жаль, не увенчавшийся крупной победой, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Эдуард Занковец:

Как видите, пережил нормально. Жив, здоров. Нормально.

Безусловно, не всегда приятно проигрывать, особенно в решающем матче, но будем надеяться, что это шаг к дальнейшим успехам.

К факторам, не позволившим омскому «Авангарду» одолеть московское «Динамо», наш собеседник относит в первую очередь функциональную готовность. Но не только.

Эдуард Занковец:

Да, реализация моментов. В финальной серии звено Попова – Пережогина – Червенко в основном обеспечивало наш результат в плане забитых голов. К сожалению, не нашлось тех троек нападающих, которые смогли бы в тот момент, когда наши лидеры уже не могли забить, поддержать их.

И все же «Авангард» имел роскошный шанс пополнить клубный музей Кубком Гагарина. Но, ведя 3:1 в финальной серии, проиграл трижды кряду.

Эдуард Занковец:

Не было самоуспокоенности. Все понимали, что в данном случае, когда идет плей-офф, нет такого, что сложно выиграть три игры подряд, что невозможно проиграть три игры подряд. Каждый матч играется как последний.

В данном случае большую роль сыграло то, что у нас, к сожалению, выбыл один из ведущих защитников (Антон Белов). Нарушились определенные связки в оборонительном плане. Поэтому в основном из-за этого проиграли матч в Москве уже после поражения в Омске. Да еще травму получил Калинин – тоже один из наших лидеров.

Я думаю, что «Динамо», которому удалось избежать потерь в ходе этой серии, получило за счет этого дополнительное преимущество.

Сотрудничество с «Авангардом» и Раймо Сумманеном принесло отличные плоды. Тем не менее, тренерский штаб «ястребов» пока в подвешенном состоянии: переговоры о продлении контрактов еще идут. Но возможное будущее омской команды Занковец обрисовать не отказался.

Эдуард Занковец:

Если она будет меняться, во всяком случае, было такое желание, то незначительно. Большинство ребят, которые играли в этом сезоне, находятся в хорошем возрасте, могут еще прогрессировать. Поэтому акцент, наверное, будет больше сделан на российских игроках, которые находятся в молодом возрасте, которые горят желанием и могут прогрессировать.

Что касается легионеров, то появилась информация, что Червенко подписал контракт с «Калгари». Здесь, наверное, будут изменения какие-то точечные и, вполне возможно, по ходу сезона.