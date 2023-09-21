Белорусские велосипедисты выиграли смешанную эстафету международных соревнований «Нарты Адыгеи», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Триумф праздновали Денис Марчук, Степан Безгерц, Никита Арламов, Анна Терех, Анастасия Киптикова и Ирина Чуянкова.
Белорусские велосипедисты выиграли смешанную эстафету международных соревнований «Нарты Адыгеи», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Триумф праздновали Денис Марчук, Степан Безгерц, Никита Арламов, Анна Терех, Анастасия Киптикова и Ирина Чуянкова.
Дистанцию в 50 километров земляки преодолели за 1 час 4 минуты и 22 секунды. Этот результат принес отечественным спортсменам первое место и золотые награды. Ближайших оппонентов соотечественники опередили на 11 секунд. 22 сентября в рамках турнира состоится мужская командная гонка. Ее дистанция составит 132 километра.