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Белорусские велосипедисты выиграли смешанную эстафету международных соревнований «Нарты Адыгеи»

21 сентября 2023 15:27
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Белорусские велосипедисты выиграли смешанную эстафету международных соревнований «Нарты Адыгеи», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Триумф праздновали Денис Марчук, Степан Безгерц, Никита Арламов, Анна Терех, Анастасия Киптикова и Ирина Чуянкова.

Белорусские велосипедисты выиграли смешанную эстафету международных соревнований «Нарты Адыгеи»-1

Дистанцию в 50 километров земляки преодолели за 1 час 4 минуты и 22 секунды. Этот результат принес отечественным спортсменам первое место и золотые награды. Ближайших оппонентов соотечественники опередили на 11 секунд. 22 сентября в рамках турнира состоится мужская командная гонка. Ее дистанция составит 132 километра.

# Велоспорт # Денис Марчук # Анна Терех # Анастасия Киптикова # Ирина Чуянкова # Фотофакт

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