Чемпионат мира по биатлону-2015 в Раубичах: спортсмены из Бразилии, Италии, США хвалят Беларусь

Чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров проходит в эти дни Раубичах под Минском. Проходит блестяще не только с точки зрения организаторов. Белорусские спортсмены тоже порадовали. А многие иностранные участники просто открывают для себя Беларусь. В этом смогла убедиться Татьяна Ревизоре.

Они полны решимости на стартах и не сдаются даже за финишной чертой. Сохраняют ледяное спокойствие на стрельбищах и не скрывают эмоций от теплого приема.

Но к этим кадрам мы еще вернемся. А пока к месту, ставшему отправной точкой чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров. Площадь Государственного флага. Не прошло и года как именно здесь стояли лучшие хоккеисты планеты. И вот эстафету приняли юные стреляющие лыжники. Четыре сотни ребят из 37 стран мира.

А после вечерней церемонии – торжественное, но напряженное утро.

Первый комплект наград разыграли среди самых юных девушек. Индивидуальная гонка определила лучшую. Ей стала Анна Кривонос из Украины.

Спортсменка не просто принесла золото в копилку своей команды, но и распечатала турнир.

После биатлонистка продемонстрирует нашей съемочной группе, какая именно пара лыж стала для нее золотой и расскажет, почему была уверена в победе еще в начале гонки.

Анна Кривонос, победительница чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Украина):

У меня примета: если перед стартом ноготь сломается, то эта гонка пройдет успешно. У меня в чехле даже есть маленькая карманная пилочка для ногтей. (Вчера так было?) Было, даже может камеры засняли, как ноготь подтачивала перед стартом.

Но секрет успеха, конечно, не в магии примет, а в упорных тренировках.

Это уже на следующий день доказала еще одна участница из Украины. Юниорка Юлия Журавок, обойдя соперниц, победила в индивидуальной гонке.

Кстати, по накалу страстей борьба на трассе и стрельбищах не уступала взрослому первенству, зато за пределами стадиона нашлось место и детским забавам.

Таких гор снега в их родной стране – стране солнца – не встретишь. И несмотря на это Бразилия – лидер в южноамериканском биатлоне. Естественно, ребята тренируются не только дома. Буквально две недели назад они вернулись из Швеции. Кстати, побывали бразильские биатлонисты уже на многих европейских склонах. И белорусские у экзотических экспертов теперь в топе.

Габриэла Нерес, участница чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Бразилия):

О, стадион просто потрясающий! На высшем уровне и организация. А еще очень впечатлили ваши болельщики: они поддерживают всех, а это придает силы. Это просто фантастика!

Кайо Сантос Морейра, участник чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Бразилия):

У вас созданы отличные условия для того, чтобы тренироваться и соревноваться. Комплекс совершенный! Мне очень нравится это место!

То, что в Беларуси биатлон любят не меньше чем футбол в Бразилии, уже давно доказанный факт. Перед нашими юниорами наполеоновских задач не ставили, но держали за них кулачки на всех стартах. И вот! На третий день чемпионата в спринте выстрелила белоруска с, пожалуй, самым биатлонным именем – Даша.

Девятнадцатилетняя Дарья Блашко принесла нашей команде первое золото. После она скажет: эта медаль для всей страны.

Дарья Блашко, победительница чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

Хотела сказать огромное спасибо главе нашего государства Александру Григорьевичу Лукашенко. Он также помог настроится на гонку. В то время, когда он приезжал к нам, мне повезло проехаться с ним по трассе. Получился небольшой разговор, что также, возможно, сыграло свою роль.

А вот Италия ассоциируется не столько с биатлоном, а сколько с пастой, пиццей и высокой модой. А уж какая слава у итальянской обуви! Впрочем, итальянские парни, кажется, знают, чем удивить своих дам сердца.

Лука Чиглионе, участник чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Италия):

Я куплю эти сапоги своей девушке!

Но как и себя не порадовать? Вскоре самая профессиональная обувь сменится на самую народную. Для пробежки такая экипировка, конечно, не подойдет, а вот для души…

Участник чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Италия):

Отлично! Очень тепло!

Эх, валенки... Как оказалась позже, это была лишь разминка. Когда спортсмены закончили примерку, началось самое интересное: знакомство с белорусской культурой перешло из стадии фэшн в стадию музыкальную.

Конечно, текста заморские спортсмены знать не могли, но интуитивно подхватили ритм и быстро вошли в него.

Лука Чиглионе, участник чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Италия):

Беларусь – очень хорошая страна, здесь прекрасная спортивная инфраструктура. Биатлонный стадион в Раубичах напоминает мне комплекс в итальянском Антерсельве. Это в Альпах. Только у вас стрельбища лучше и больше по площади.

Татьяна Ревизоре, корреспондент:

А сейчас у нас есть возможность немного заглянуть на спортивную кухню. Каков он, рацион чемпионов? Кстати, меню для спортсменов составлял личный диетолог Дарьи Домрачевой.

Ян Ксингуян, участник чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Китай):

(Как вам белорусская кухня?) Очень вкусно!

Белорусские угощения пришлись по вкусу и американским биатлонисткам. На трапезу они отправились едва ли не сразу после гонки. Девушки в один голос говорят: по вкусу обед ни в чем не уступает домашнему. Да и чувствуют они себя уже не как в гостях.

Хлое Левинс, участница чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (США):

Я люблю Беларусь! Атмосфера вокруг и, конечно же, на трассе просто очаровательна! Мне было очень легко адаптироваться. Нравится и то, как здесь кормят. Макароны, вкусное мясо, а больше всего понравились блинчики! Когда вернусь домой, мои одноклассники будут расспрашивать о вашей стране, ее культуре и людях. Расскажу им, что белорусы очень дружелюбные и радушные!

Белорусские болельщики тем временем не упускали возможности сделать фото с гуляющими в зоне гостеприимства спортсменами. А этот фан-сектор французский.

Эти болельщики не совсем обычные. Сын одного из героев с говорящей фамилией Бегу побежит в этот день и добежит до первого места.

Который день подряд сочетание слов «Беларусь. Биатлон. Раубичи» не сдает позиций в мировых спортивных хрониках. Нынешний чемпионат – только начало в новейшей истории спорткомплекса, считают многие спортсмены.

Максим Иксанов, старший тренер юниорской сборной России по биатлону:

Я думаю, что у комплекса «Раубичи большое будущее. С радостью будем приезжать сюда вновь и вновь. Здесь очень много представителей IBU. Они оценят все плюсы этого комплекса и будут рассматривать в ближайшем будущем здесь провести Кубок мира, либо чемпионат мира.

А пока осталось разыграть еще восемь комплектов наград. Золото в сегодняшнем спринте досталось россиянину и француженке. Но кто знает, кто поднимется на пьедестал завтра?