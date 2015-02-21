Юниорский чемпионат мира по биатлону-2015: самые яркие события четвертого соревновательного дня

Новости Беларуси. Зрительский рекорд установлен 21 февраля на чемпионате мира по биатлону среди юношей и юниоров в «Раубичах». Уже с утра на трибунах не осталось свободных мест. Аншлагу способствовали солнечная погода, выходной день и, конечно же, яркие выступления спортсменов.

С самого утра за событиями в «Раубичах» следит съемочная группа СТВ. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Ольга Коршун Здравствуйте, Ольга! Расскажите о самых ярких событиях 4 соревновательного дня.

Ольга Коршун, СТВ:

Четвертый день соревнований в «Раубичах» подходит к концу. Сегодня снежные трассы покоряли юниоры. Они соревновались в спринте. Первыми на старт вышли девушки и конкуренция у них была достаточно серьезной. Несмотря на столь юный возраст спортсменок, многие из них уже титулованные биатлонистки, которые покорили не один пьедестал. В меткости и скорости соревновались 64 юниорки, среди них и 4 белоруски. Но, к сожалению, спринт у девушек не принес нашей сборной долгожданных медалей. Лучший результат у белорусок у Евгении Яковлевой — она финишировала 10. Хотя у нее было всего два промаха — они стоили золотой медали, которую в спринте выиграла французская биатлонистка. Второе место у Галины Вишневской, спортсменки из Казахстана, кстати, тезка знаменитой оперной дивы. А вот бронзовая медаль в спринте отправится во Францию.

Тем временем на старт вышли юниоры. Эта гонка тоже была не из легких. Главная надежда белорусской сборной в этой гонке Максим Воробей вышел на старт под 56 номером, а в итоговой таблице он переместился на 16 место. Пьедестал между собой разделили спортсмены из России, США и Франции. В чем секрет успеха и как выиграть золотую медаль, мы спросили у победителя биатлона.

Александр Дедюхин, победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Россия):

Справился с нервами и показал довольно-таки неплохой ход. И по дистанции на последнем круге буквально за километр до финиша я, можно сказать, вырвал золотую медаль. Я чувствую себя здесь, в этой гостеприимней стране, комфортно. Болельщики очень приветливые.

Максим Воробей, участник чемпионата по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

Гонка, конечно, сложноватая была. Во-первых, тепло. В последних номерах стартовал, трасса подразбилась. Тяжело было. Со стрельбой чуть-чуть не справился.

Врочем, в «Раубичах» много говорили не только о соревнованиях, но и погоде. К нам пришла настоящая весна — 21 февраля плюсовая температура. В плюсе были и болельщики. Но такая погода многих стреляющих лыжников не радовала — при такой температуре лыжи требуют особенной подготовки и снег, конечно, другой. Но в «Раубичах» соревнования состоятся при любой погоде. Стадион после масштабной реконструкции соответствует всем международным нормам и стандартам. И в этом успели убедиться многие участники соревнований.

Габор Буки, тренер (Венгрия):

Прекрасный центр. Стадион — супер! Впечатляет организация. Для венгерской команды это хорошая возможность показать себя. Снег, трасса — все очень хорошо.

Жан Паке, тренер (США):

Я очень доволен организацией. Прекрасные условия. Мы действительно впечатлены. Этот чемпионат превзошел наши ожидания.

Ольга Коршун, СТВ:

Конечно, белорусы, которые приходят на стадион в первую очередь поболеть за наших, очень хотят медалей. Я напомню, что у белорусской сборной уже есть золото. Дарья Блашко стала чемпионкой мира. Вчера она выиграла спринт у девушек до 19 лет. 22 февраля здесь состоятся новые старты, сразу 4 гонки преследования. У белорусов есть все шансы выиграть золото, выиграть и другие медали. А нам остается только болеть за наших юных биатлонистов и поддерживать их.

Напомним, что чемпионат мира продлится до 24 февраля. Зрители увидят 4 эстафеты и 4 гонки преследования. У белорусской команды есть все шансы пополнить копилку медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.