Новости Беларуси. С лыжными палками по сухому асфальту. В Бресте ученицы института третьего возраста осваивают скандинавскую ходьбу. Необычный для наших широт вид спорта пришел из Финляндии. Профессиональные лыжники, чтобы не терять форму в межсезонье, тренировки стали проводить только с одними палками.

Врачи доказали — это уникальный вид фитнеса, при занятии которым, задействовано около 90% мышц.

Пенсионерки, которые стали «пионерами» оздоровительной ходьбы на Брестчине, равняются на Дарью Домрачеву и болеют за молодое поколение белорусских биатлонистов.

Со стороны это выглядит немного необычно: люди, идущие по чистому асфальту с лыжными палками в руках, словно перепутали время года. Вера Николаевна автомобильный руль на палки для скандинавской ходьбы поменяла лишь несколько месяцев назад.

Вера Кузнецова, пенсионерка:

Я практически не вылазила из автомобиля. Мне до магазина 5 минут, я выгоняла машину из гаража и еду. Вот такая у меня была жизнь. Я поправилась. Я теперь хожу 4 раза в неделю к двум преподавателям.

Скандинавскую ходьбу в середине прошлого века придумали финские лыжники. Они стремились поддержать форму в межсезонье и догадались тренироваться без лыж. По-настоящему массовым этот спорт сделали пенсионеры. Им пришлось «взять палки в руки» после того как медики выяснили – такие прогулки гораздо эффективнее обычной ходьбы.

Алла Гизилевич, руководитель группы:

Идет полное оздоровление, поскольку это и настроение, и общение, и радостные часы в нашей жизни.

Лидия Романова, пенсионерка:

Я с удовольствием, когда узнала, что будет ходьба. Здесь движение, позвоночнику меньше нагрузок за счет палок. Ходьба плюс свежий воздух.

«Полулыжники», в прямом смысле — «ходячая» пропаганда здорового образа жизни. Костяк группы — женщины от 60 лет. Говорят, в погоне за молодостью и здоровьем даже единогласно выбрали ориентир. При этом пенсионерки смеются: догнать «золотую» спортсменку смогут разве что своим «золотым» возрастом.

Любовь Хролович, пенсионерка:

Конечно, очень рада, что есть у нас такая спортсменка, как Домрачева. Болеть сейчас будем за молодых.

Татьяна Якутова, пенсионерка:

За Дашу нашу Домрачеву болеем всегда. Молодец. Она умничка.

Кроме плановой тренировки в сегодняшних планах пенсионерок просмотр мировых молодёжных стартов по биатлону, ведь женщины в чём-то тоже «молодые» спортсмены. Благодаря им популярная в Европе оздоровительная ходьба набирает обороты и в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.