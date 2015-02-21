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В Бресте ученицы института третьего возраста осваивают скандинавскую ходьбу

21 февраля 2015 15:22
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Новости Беларуси. С лыжными палками по сухому асфальту.  В Бресте  ученицы института третьего возраста осваивают скандинавскую ходьбу. Необычный для наших широт вид спорта пришел из Финляндии. Профессиональные лыжники, чтобы не терять форму в межсезонье, тренировки  стали проводить только с  одними палками.

Врачи доказали — это уникальный вид фитнеса, при занятии которым,  задействовано около 90% мышц. 

Пенсионерки, которые  стали «пионерами» оздоровительной ходьбы на Брестчине, равняются на Дарью Домрачеву и  болеют за молодое поколение белорусских биатлонистов. 

Со стороны это выглядит немного необычно: люди, идущие по  чистому асфальту с лыжными палками в руках, словно перепутали время года. Вера Николаевна автомобильный руль на палки для  скандинавской ходьбы поменяла лишь несколько месяцев назад.

Вера Кузнецова, пенсионерка:
Я практически не вылазила из автомобиля.  Мне до магазина 5 минут, я выгоняла машину из гаража и еду. Вот такая у меня была жизнь. Я поправилась. Я теперь хожу 4 раза в неделю к двум преподавателям.  

Скандинавскую ходьбу в середине прошлого века придумали финские лыжники. Они  стремились поддержать форму в межсезонье и догадались  тренироваться  без лыж.  По-настоящему массовым этот спорт сделали пенсионеры. Им пришлось «взять палки в руки» после того как медики выяснили – такие  прогулки гораздо  эффективнее обычной ходьбы. 

Алла  Гизилевич, руководитель группы:
Идет полное оздоровление, поскольку это и настроение, и общение, и радостные часы в нашей жизни.

Лидия Романова, пенсионерка:
Я с удовольствием,  когда узнала, что  будет ходьба. Здесь движение, позвоночнику меньше нагрузок за счет палок. Ходьба плюс свежий воздух.

 «Полулыжники», в прямом смысле — «ходячая» пропаганда здорового образа жизни. Костяк группы — женщины от 60 лет. Говорят,  в  погоне за молодостью и здоровьем даже единогласно выбрали ориентир. При этом пенсионерки смеются: догнать «золотую»  спортсменку смогут разве что своим «золотым» возрастом.   

Любовь Хролович, пенсионерка:
Конечно, очень рада, что есть у нас такая спортсменка, как Домрачева. Болеть сейчас будем за молодых.

Татьяна Якутова, пенсионерка:
За Дашу нашу Домрачеву болеем всегда. Молодец. Она умничка. 

Кроме плановой тренировки в сегодняшних планах пенсионерок просмотр мировых молодёжных стартов по биатлону, ведь женщины в чём-то тоже «молодые» спортсмены. Благодаря им популярная в Европе оздоровительная ходьба набирает обороты и в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Биатлон # Алла Гизилевич # Любовь Хролович # Татьяна Якутова

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