Новости Беларуси. Зрительский рекорд установлен 21 февраля на чемпионате мира по биатлону среди юношей и юниоров в «Раубичах». Уже с утра на трибунах не было свободных мест. Аншлагу способствовали солнечная погода, выходной день и, конечно, яркие выступления спортсменов.

Чтобы попасть сюда журналистам требуются особые пропуска. В биатлонном закулисье вакс-кабины, где лыжи натирают воском, место, можно сказать, стратегическое. От того, как сработают сервисмены при подготовке к старту, тоже зависит выступление биатлонистов. Вот и Рене из немецкой сборной секреты подготовки амуниции раскрывать не спешит.

Рене Альтенбургер, сервисмен (Германия):

Отличная трасса, отличная погода, сейчас выглянет солнце.

Тем временем по соседству готовятся выступать швейцарские спортсмены.

«Раубичи» часто называют «белорусской Швейцарией». А вы заметили сходство с родными пейзажами?

Северин Дитрих, участник чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Швейцария):

Горы у нас выше, но деревья такие же, природа похожа. Я не думал, что здесь так красиво. Мне очень нравится.

Пока спортсмены готовились к стартам, тренеры улучали момент, чтобы сделать комплимент организаторам чемпионата.

Жан-Пьер Амат, тренер (Франция):

Из того, что я видел, это наиболее впечатляющий чемпионат, а видел я много. Организация идеальная. Зная это место теперь, меня не удивляют успехи Дарьи и вашей сборной. Здесь прекрасные условия для тренировок.

Жан Паке, тренер (США):

Я знаю вашу команду уже 20 лет. Рад быть здесь, общаться с белорусскими коллегами. Организация чемпионата просто отличная. Я заметил, что у вас растет достойная смена Дарьи Домрачевой.

Яна Шипко, СТВ:

Средняя скорость биатлониста — 30 км/ч. Лыжи, конечно, не мой конек, но вот это транспортное средство, которое развивает скорость до 160 км, просто чудесное. С помощью таких снегоходов здесь разруливают различные организационные моменты.

Две спринтерские гонки 21 февраля, к сожалению, не принесли медалей Беларуси, но подарили массу впечатлений болельщикам.

Первой среди девушек оказалась француженка Лена Арно.

Лена Арно, победительница чемпионата мира среди юношей и юниоров (Франция):

Это было потрясающе. Трасса была сложная. Всегда волнительно лидировать. Но я счастлива, что победила.

Белоруски были на высоте в стрельбе, но поотстали от соперниц в скорости.

Александр Сыман, старший тренер молодежной сборной по биатлону:

С безупречной стрельбой можно было рассчитывать и на более высокое место. Но все они старались, выполняли свои тренерские поставленные задачи и показали результат в меру своих сил.

Сложность трассы отметили финишировавшие в спринте парни. Главной надеждой белорусских болельщиков был Виктор Кривко. В итоговой таблице у него 16 строчка. Победивший же представитель России признался: сил придавала и поддержка с трибун.

Александр Дедюхин, победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Россия):

Я чувствую себя здесь, в этой гостеприимней стране, комфортно. Болельщики очень приветливые, всегда помогают.

В скорости спринтерам не уступают и журналисты, отправляющие материалы с минского первенства в разные концы мира. Коллега из Италии Луис освещает уже 18 юниорский чемпионат по биатлону.

Вы приехал из солнечной Италии, но на севере, откуда вы родом, наверняка также любят биатлон, как и в Беларуси?

Луис Малкнехт, журналист (Италия):

Я живу неподалеку от Антхольца, это наша известная биатлонная трасса, поэтому люблю этот вид спорта. Сегодня я написал, что на трибунах было огромное количество зрителей, настроение было как на футбольном матче, мощную поддержку получал каждый спортсмен.

Болельщики:

— Большое спасибо за такой замечательный праздник. Все супер! Нам очень понравилось, мы всей семьей приехали. Болеем за наших.

22 февраля у любителей биатлона еще одна возможность поболеть на мировом первенстве. Выходной день, отличная погода и целых четыре старта впереди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.