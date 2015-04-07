Чемпионат Европы по художественной гимнастике стартует в Минске 1 мая

Новости Беларуси. В Минске снова большой спорт. До 31-го чемпионата Европы по художественной гимнастике осталось меньше месяца. Ожидается, что эти соревнования станут самыми представительными за всю историю его проведения. Беларусь, кстати, принимает первенство во второй раз. Свое участие в чемпионате подтвердили представительницы из 38 стран.

Прима белорусской художественной гимнастики оттачивает без того казалось бы отточенное мастерство. За ее хрупкими плечами не один пьедестал и сотни чувственных номеров. Музыка, грация, пластика и свойственный Мелитине магнетизм. Кажется, одним взглядом первый номер нашей сборной способна управлять не только эмоциями болельщиков, но и теми самыми обручем, лентой, мячом и булавами.

Свои талант и отличную подготовку Станюта подтвердила и в прошедшие выходные. Из Бухареста со второго этапа Кубка мира белорусская звездочка привезла четыре бронзовые награды. На домашнем чемпионате в мае Мелитина предстанет в 4 разных образах. Которые, кстати, до сих пор корректируются и дорабатываются тренерами, но уже получили одобрительные отзывы судей и коллег.

Ирина Лепарская, главный тренер национальной команды по художественной гимнастике:

В спорт идут те, кому на роду написано бороться и побеждать. Будем бороться с Россией, Украиной, Израилем, Азербайджаном. Очень много стран подтянулись.

На международной арене школа белорусской гимнастики уже давно среди фаворитов. Как и Беларусь при выборе места для проведения первенств самого высокого уровня. Может от того единогласно и без всяких инспекций белый свет на своего рода художественный дубль дали именно Минску.

В год 70-летия великой Победы организаторы не забудут и о ветеранах. Для них — отдельная трибуна, и, хореографические сюрпризы, о которых пока не сильно распространяются. Известно: на открытии спортсменки, тренеры и судьи произнесут клятву, а на закрытии — Беларусь торжественно передаст флаг чемпионата Израилю. Главной же фишкой в Минске все-таки называют «Шоу-звезд».

Чемпионат пройдет с 1 по 3 мая. Дни сами по себе праздничные. Но никаких сложностей с приемом участников и гостей турнира не ожидается. Организаторы уже продумали все до мелочей. Кстати, как и во время чемпионата мира по хоккею, планируется организовать зоны гостеприимства.

Александр Дубковский, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

Мы будем претендовать, как и чемпионат мира состоялся у нас по хоккею, что он будет лучшим. Мы стремимся к этому.

Ожидается, что предстоящий чемпионат в Минске станет самым представительным за всю историю континентальных первенств. 600 граций из 38 стран в классах «юниорки» и «сеньоры» в борьбе за 7 комплектов медалей. И наши уж точно в стороне стоять не намерены. Талант и мастерство есть, а поддержку болельщики гарантируют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.