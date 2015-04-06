100-летняя японка установила рекорд в заплыве на 1,5 километра

Новости Японии. Жительница Японии Миэко Нагаока стала первым человеком на Земле в категории от 100 лет и старше, которой удалось проплыть 1,5 километра свободным стилем.
На преодоление заданной дистанции женщине понадобился 1 час 16 минут.
Достижение будет занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Пловчиха пообещала журналистам плавать до своего 105-летия.
Миэко Нагаока:
Надеюсь, мне удастся дожить до этого возраста.
Миэко Нагаока начала плавать всего несколько лет назад. И это было, скорее не увлечение, а необходимость: врачи сказали госпоже Нагаока, что плавание полезно для работы суставов.
Новое занятие настолько понравилось женщине, что она решила перейти к интенсивным тренировкам, которые проходили от 3 до 5 раз в неделю. За последние годы женщина успела принять участие во множестве соревнований по всему миру.