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100-летняя японка установила рекорд в заплыве на 1,5 километра

06 апреля 2015 17:05
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Новости Японии. Жительница Японии Миэко Нагаока стала первым человеком на Земле в категории от 100 лет и старше, которой удалось проплыть 1,5 километра свободным стилем.

На преодоление заданной дистанции женщине понадобился 1 час 16 минут.

Достижение будет занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Пловчиха пообещала журналистам плавать до своего 105-летия.

100-летняя японка установила рекорд в заплыве на 1,5 километра-1

Миэко Нагаока:
Надеюсь, мне удастся дожить до этого возраста.

Миэко Нагаока начала плавать всего несколько лет назад. И это было, скорее не увлечение, а необходимость: врачи сказали госпоже Нагаока, что плавание полезно для работы суставов.

Новое занятие настолько понравилось женщине, что она решила перейти к интенсивным тренировкам, которые проходили от 3 до 5 раз в неделю. За последние годы женщина успела принять участие во множестве соревнований по всему миру.

# Книга рекордов Гиннесса # Фотофакт # Миэко Нагаока

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