100-летняя японка установила рекорд в заплыве на 1,5 километра

Новости Японии. Жительница Японии Миэко Нагаока стала первым человеком на Земле в категории от 100 лет и старше, которой удалось проплыть 1,5 километра свободным стилем.



На преодоление заданной дистанции женщине понадобился 1 час 16 минут.





Достижение будет занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Пловчиха пообещала журналистам плавать до своего 105-летия.