В Международный день спорта НОК Беларуси поздравил юбиляров и озвучил ряд актуальных тематических вопросов

Новости Беларуси. Международный день спорта – очень молодой праздник, который отмечают 6 апреля с 2013 года. В штаб-квартире НОК в Минске этот день начали с образовательной составляющей.

На пресс-конференции был озвучен ряд тематических вопросов, связанных с выступлением белорусских атлетов, а также поздравлений юбилярам. После праздник перешел к практической составляющей, и все участники сменили мягкие кресла конференц-зала на велосипеды. Качество железного коня поверила и корреспондент программы СТВ-Спорт.

Этот скромный и улыбчивый человек – кавалер ордена Отечества. Лучший тренер 2014 года жаждет ещё больше золота олимпийского. Цели и задачи у юбиляра просты, но амбициозны.

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу.

Есть одна медаль – хотели еще. Получили еще две. Но хочется еще! Все-таки самоутверждение идет постоянно. Это процесс такой, что надо доказывать, что ты в лидерах, что с видом спорта нашим, со страной считаются. Очень интересно, сможем ли мы удержаться на той высоте, которую достигли. Здесь надо какие-то неординарные решения принимать.

Биатлонистка Светлана Парамыгина родилась 5 апреля, как и великий тренер по фристайлу. Сегодня обладательница Большого хрустального глобуса сменила лыжи на коньки. Теперь она трудится в конькобежном союзе.

Конференция, посвященная Международному дню спорта, сперва носила образовательный характер, ведь блестящие выступления наших спортсменов – это симбиоз работы многих спортивных ведомств.

Максим Рыженков, первый вице-президент НОК Беларуси:

Путеводная программа, «дорожная карта-2020» развития олимпийского движения, презентуемая Бахом, как раз таки охватывает такие направления, как образование, культура, окружающая среда. Это является одними из важнейших элементов развития спорта. Потому что, куда мы не бросим взгляд, везде присутствует или образование, или связь спорта с культурой, или еще больше. Как только мы первый объект спортивный начинаем строить, тут уже спорт и окружающая среда.

Главные старты сезона для белорусов – это первые Европейские игры в Баку, а так же юношеские фестивали в Тбилиси и зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере-2016, и, конечно, все лицензионные турниры.

Сегодня белорусы уже завоевали заветные квитки в Рио в трёх видах – стрельбе, парусном спорте и плавании, но это только начало.

Хороший пример для олимпийцев – личный пример спортивного руководства. Первый вице-президент НОК Беларуси Максим Рыженков в рамках празднования Международного дня спорта с лёгкостью поменял офисное кресло на седло велосипеда.

Веломаршрут пока разрабатывается, но уже точно весь летний сезон работники НОКа и гости смогут в любое время воспользоваться велосипедами и посетить разнообразные спортивные объекты.