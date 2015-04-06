Прямой эфир

За выход в финал Кубка Беларуси БАТЭ поспорит с минским «Динамо», а «Шахтер» – с брестским

06 апреля 2015 13:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 6 апреля в Доме футбола прошла жеребьевка 1/2 финала Кубка Беларуси. Болельщики уже 15 апреля смогут наблюдать за нашим отечественным «классико».

БАТЭ на «Борисов-Арене» примет минских динамовцев. Отметим, что действующий чемпион и серебряный призер минувшего чемпионата встретятся между собой и спустя четыре дня после кубковой баталии. Их очная встреча во втором туре чемпионата Беларуси запланирована на 19 апреля.

Во второй полуфинальной паре еще одну путевку в главный матч турнира разыграют солигорский «Шахтер» и брестское «Динамо». Первая игра пройдет в столице белорусских калийщиков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финал запланирован на 24 мая и состоится в Гомеле.

# Футбол Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Мелитина Станюта завоевала четыре «бронзы» на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Бухаресте
06 апреля 2015 11:02

Мелитина Станюта завоевала четыре «бронзы» на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Бухаресте

БК «Цмоки-Минск» одержал очередную победу в рамках Единой лиги ВТБ, одолев «Астану» – 94:86
06 апреля 2015 10:55

БК «Цмоки-Минск» одержал очередную победу в рамках Единой лиги ВТБ, одолев «Астану» – 94:86

Утренняя зарядка с Марией Богатырь и инструктором по пилатесу Ольгой Карендой
06 апреля 2015 07:56

Утренняя зарядка с Марией Богатырь и инструктором по пилатесу Ольгой Карендой