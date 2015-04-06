За выход в финал Кубка Беларуси БАТЭ поспорит с минским «Динамо», а «Шахтер» – с брестским

Новости Беларуси. 6 апреля в Доме футбола прошла жеребьевка 1/2 финала Кубка Беларуси. Болельщики уже 15 апреля смогут наблюдать за нашим отечественным «классико».

БАТЭ на «Борисов-Арене» примет минских динамовцев. Отметим, что действующий чемпион и серебряный призер минувшего чемпионата встретятся между собой и спустя четыре дня после кубковой баталии. Их очная встреча во втором туре чемпионата Беларуси запланирована на 19 апреля.

Во второй полуфинальной паре еще одну путевку в главный матч турнира разыграют солигорский «Шахтер» и брестское «Динамо». Первая игра пройдет в столице белорусских калийщиков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».