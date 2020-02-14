Чемпионат Европы по борьбе. Копилка белорусской команды пополнилась бронзой Ксении Станкевич

Новости Беларуси. В Риме продолжается чемпионат Европы по борьбе. Копилка белорусской команды 13 февраля пополнилась еще одной медалью. Бронзу сумела добыть Ксения Станкевич, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Также за награды соревнований боролись еще две наши представительницы – Анна Садченко и Василиса Марзалюк. Увы, но белоруски уступили в своих схватках и и остались без медалей.