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Чемпионат Европы по борьбе. Копилка белорусской команды пополнилась бронзой Ксении Станкевич

14 февраля 2020 14:23
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Новости Беларуси. В Риме продолжается чемпионат Европы по борьбе. Копилка белорусской команды 13 февраля пополнилась еще одной медалью. Бронзу сумела добыть Ксения Станкевич, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Чемпионат Европы по борьбе. Копилка белорусской команды пополнилась бронзой Ксении Станкевич-1

Также за награды соревнований боролись еще две наши представительницы – Анна Садченко и Василиса Марзалюк. Увы, но белоруски уступили в своих схватках и и остались без медалей.  

Чемпионат Европы по борьбе. Копилка белорусской команды пополнилась бронзой Ксении Станкевич-4

14 февраля три представительницы белорусской школы борьбы поспорят за награды. Ванесса Колодинская вышла в финал в весе до 53 кг и оспорит золото европейской чеканки, а Ирина Курочкина в весе до 57 кг и Вероника Иванова в весовой категории до 62 кг проведут поединки за бронзу.  

# Борьба # Анна Садченко # Василиса Марзалюк # Ксения Станкевич # Ванесса Колодинская # Ирина Курочкина # Вероника Иванова # Фотофакт

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