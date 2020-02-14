Чемпионат Европы по борьбе. Копилка белорусской команды пополнилась бронзой Ксении Станкевич

Новости Беларуси. В Риме продолжается чемпионат Европы по борьбе. Копилка белорусской команды 13 февраля пополнилась еще одной медалью. Бронзу сумела добыть Ксения Станкевич, сообщили в программе «СТВ-спорт».
Новости Беларуси. В Риме продолжается чемпионат Европы по борьбе. Копилка белорусской команды 13 февраля пополнилась еще одной медалью. Бронзу сумела добыть Ксения Станкевич, сообщили в программе «СТВ-спорт».
Также за награды соревнований боролись еще две наши представительницы – Анна Садченко и Василиса Марзалюк. Увы, но белоруски уступили в своих схватках и и остались без медалей.
14 февраля три представительницы белорусской школы борьбы поспорят за награды. Ванесса Колодинская вышла в финал в весе до 53 кг и оспорит золото европейской чеканки, а Ирина Курочкина в весе до 57 кг и Вероника Иванова в весовой категории до 62 кг проведут поединки за бронзу.