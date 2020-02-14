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Чемпионат Европы по биатлону пройдёт в Раубичах с 26 февраля по 1 марта

14 февраля 2020 13:25
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Новости Беларуси. Чемпионат Европы по биатлону-2020 перенесен из эстонского Отепя в белорусские Раубичи. Информация об этом размещена на официальном сайте Международного союза биатлонистов и подтверждена белорусской стороной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Чемпионат Европы по биатлону пройдёт в Раубичах с 26 февраля по 1 марта -1

Континентальный форум стреляющих лыжников второй год подряд пройдет в Раубичах. Соревнования начнутся 26 февраля и закончатся 1 марта.

Чемпионат Европы по биатлону пройдёт в Раубичах с 26 февраля по 1 марта -4

Чемпионат Европы по биатлону пройдёт в Раубичах с 26 февраля по 1 марта -6

Александр Гагиев, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта:
Будем выкручиваться из того, что есть, будем подключать близлежащие наши трассы: «Логойск», «Заячья поляна», будем снимать оттуда снег. Главная задача – это проведение чемпионата. Мы взялись, поэтому надо провести.

Чемпионат Европы по биатлону пройдёт в Раубичах с 26 февраля по 1 марта -9

# Биатлон # Александр Гагиев

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