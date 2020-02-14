Чемпионат Европы по биатлону пройдёт в Раубичах с 26 февраля по 1 марта

Новости Беларуси. Чемпионат Европы по биатлону-2020 перенесен из эстонского Отепя в белорусские Раубичи. Информация об этом размещена на официальном сайте Международного союза биатлонистов и подтверждена белорусской стороной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Континентальный форум стреляющих лыжников второй год подряд пройдет в Раубичах. Соревнования начнутся 26 февраля и закончатся 1 марта.