Чемпионат Европы по биатлону пройдёт в Раубичах с 26 февраля по 1 марта

Новости Беларуси. Чемпионат Европы по биатлону-2020 перенесен из эстонского Отепя в белорусские Раубичи. Информация об этом размещена на официальном сайте Международного союза биатлонистов и подтверждена белорусской стороной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Континентальный форум стреляющих лыжников второй год подряд пройдет в Раубичах. Соревнования начнутся 26 февраля и закончатся 1 марта.
Александр Гагиев, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта:
Будем выкручиваться из того, что есть, будем подключать близлежащие наши трассы: «Логойск», «Заячья поляна», будем снимать оттуда снег. Главная задача – это проведение чемпионата. Мы взялись, поэтому надо провести.