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Чемпионат Беларуси по волейболу. «Шахтёр» обыграл «Строителя»

18 февраля 2021 15:58
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Новости Беларуси. Волейбольное классико, и снова сильнее оказался «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат Беларуси по волейболу. «Шахтёр» обыграл «Строителя»-1

17 февраля в чемпионате Беларуси состоялась встреча двух грандов отечественного волейбола. Борьба получилась лишь в первой партии, где минчане минимально уступили «горнякам» 25:27. Два других сета выдались менее упорными – 19:25, 16:25. Победа солигорчан 3:0 по партиям. «Шахтер» завершает регулярный чемпионат без поражений – 16 побед в 16 матчах.

Чемпионат Беларуси по волейболу. «Шахтёр» обыграл «Строителя»-4

Уже в эти выходные, 20-21 февраля, снова состоится противостояние между «Строителем» и «Шахтером» в рамках розыгрыша Суперкубка.

# Волейбол # Фотофакт

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