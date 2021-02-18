Чемпионат Беларуси по волейболу. «Шахтёр» обыграл «Строителя»

17 февраля в чемпионате Беларуси состоялась встреча двух грандов отечественного волейбола. Борьба получилась лишь в первой партии, где минчане минимально уступили «горнякам» 25:27. Два других сета выдались менее упорными – 19:25, 16:25. Победа солигорчан 3:0 по партиям. «Шахтер» завершает регулярный чемпионат без поражений – 16 побед в 16 матчах.