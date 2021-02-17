«Предпочитаю классику, потому что есть время подумать». В Минске проходит первенство страны по шашкам-64

Новости Беларуси. В Минске продолжается первенство страны по шашкам-64. 17 февраля в рамках турнира состоялись соревнования по шашкам формата блиц, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пару секунд на раздумье – и партия не более четырех минут. Этот вид программы подходит не всем. Многие шашисты отмечают, что для них участие в таком формате скорее хорошая практика, нежели цель на высокий результат. Особенно любят блиц совсем юные и непоседливые спортсмены. К слову, даже подготовка к турниру у них необычная.

Дарья Трус, участница первенства страны по шашкам-64:

Наш тренер нам ставил доску и клал туда конфеты. Черные [фигуры – прим. ред.] – это были зеленые конфеты, а белые – желтенькие «Пчелки». И мы так тренировались, играли с часами. – Конфеты съедали? – Конфеты? Я на рапиде [быстрая игра в шахматы – прим. ред.] раздавала своим соперникам.

Анастасия Барышева, участница первенства страны по шашкам-64:

Вообще, рассчитываю на практику, потому что мы очень долго не играли. У нас год не было живых турниров, сейчас важно вернуться в форму. Тут даже не столько важен результат, сколько важно именно поиграть, вспомнить, что такое шашки. Предпочитаю классику, потому что есть время подумать. Даже если вы ошиблись, у вас есть время и возможность исправить свою ошибку. Блиц – более острая игра, чем классика.