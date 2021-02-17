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Тренер сборной Беларуси U-16 по индорхоккею: в основном сейчас идёт отбор, и я наблюдаю за тем, как игроки растут

17 февраля 2021 20:35
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Новости Беларуси. Пока игроки индорхоккея постарше отдыхают после чемпионата страны, площадку заняли спортсмены помладше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В эти дни в Минске проходит традиционный турнир «Открытый кубок столицы». Участники – ребята 15-16 лет, то есть СДЮШОР и ДЮСШ клубов высшей лиги.

Тренер сборной Беларуси U-16 по индорхоккею: в основном сейчас идёт отбор, и я наблюдаю за тем, как игроки растут -1

К слову, если в прошлых годах турнир имел приставку международный, то в 2021 году из-за пандемии в участниках только белорусские коллективы. Однако и в этой ситуации тренеры находят плюсы: можно будет просмотреть кандидатов на попадание в сборные.

Тренер сборной Беларуси U-16 по индорхоккею: в основном сейчас идёт отбор, и я наблюдаю за тем, как игроки растут -4

Ольга Матусевич, главный тренер ХК «Минск-1», тренер сборной Беларуси U-16:
Здесь больше наработка каких-то своих моментов. Потому что это возраст, который... В августе это сборная до 16 лет. В основном сейчас идет отбор, и я наблюдаю за тем, как игроки растут. В течение этого года уже буду отбирать к себе в команду, чтобы дальше хорошо выступить на международных соревнованиях.

Тренер сборной Беларуси U-16 по индорхоккею: в основном сейчас идёт отбор, и я наблюдаю за тем, как игроки растут -7

Победители турнира будут определены 18 февраля. Тогда же состоятся матчи и за третье место.

# Хоккей # Ольга Матусевич # Фотофакт

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