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«Мешков Брест» на выезде уступил ПСЖ

18 февраля 2021 15:57
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Новости Беларуси. «Мешков Брест» не справляется на выезде с ПСЖ. В очередном матче лиги чемпионов белорусы уступили французскому клубу 26:33, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучшим у брестчан стал Никита Вайлупов. Он забросил 8 мячей.

«Мешков Брест» на выезде уступил ПСЖ-1

В следующей игре турнира, 24 февраля, подопечные Рауля Алонсо на домашней площадке примут португальский «Порту».

«Мешков Брест» на выезде уступил ПСЖ-4

«Мешков Брест» в своей группе с 11 баллами сейчас занимает третью строчку, уступая 4 очка лидеру – польскому «Виве».

# Гандбол # Никита Вайлупов # Рауль Алонсо # Фотофакт

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