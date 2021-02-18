«Мешков Брест» на выезде уступил ПСЖ

Новости Беларуси. «Мешков Брест» не справляется на выезде с ПСЖ. В очередном матче лиги чемпионов белорусы уступили французскому клубу 26:33, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучшим у брестчан стал Никита Вайлупов. Он забросил 8 мячей.
Новости Беларуси. «Мешков Брест» не справляется на выезде с ПСЖ. В очередном матче лиги чемпионов белорусы уступили французскому клубу 26:33, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучшим у брестчан стал Никита Вайлупов. Он забросил 8 мячей.
В следующей игре турнира, 24 февраля, подопечные Рауля Алонсо на домашней площадке примут португальский «Порту».
«Мешков Брест» в своей группе с 11 баллами сейчас занимает третью строчку, уступая 4 очка лидеру – польскому «Виве».