«Мешков Брест» на выезде уступил ПСЖ

Новости Беларуси. «Мешков Брест» не справляется на выезде с ПСЖ. В очередном матче лиги чемпионов белорусы уступили французскому клубу 26:33, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучшим у брестчан стал Никита Вайлупов. Он забросил 8 мячей.