Сильнейшие лучники трёх стран разыграли награды Кубка Беларуси

Белорусские спортсмены не только гостят на соревнованиях в России, но и сами часто принимают делегации из других стран. К примеру, 20 февраля завершился открытый Кубок по стрельбе из лука в помещении. На награды, кроме нас и россиян, претендовали представители Таджикистана. Все участники имели звание не ниже мастера спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши лучницы в дуэльной перестрелке разыграли бронзу. Медаль оказалась в руках Нины Соболь, а Александра Стрелец стала четвертой. У мужчин лучший результат из хозяев показал Роман Никитенко – пятая позиция. В командной перестрелке белоруски завоевали серебро, а у парней бронза.

В программе заключительного дня значились четыре финала. В женском личном первенстве на золото претендовали две гостьи из России. Победа досталась призеру Олимпийских игр Токио Светлане Гамбаевой.

Екатерина Тимофеева, главный тренер национальной команды Беларуси по стрельбе из лука:

Эти соревнования являются главным стартом зимнего сезона. Перед спортсменами ставились задачи показать свой максимальный результат на дистанции 18 метров. Порадовала женская половина. Периодически спортсмены показывают достаточно высокие результаты, которые конкурируют с результатами на мировой арене.

В данный момент сейчас проходит чемпионат Европы в городе Самсун в Турции. Кстати, надо сказать, что наш спортсмен, один, представляющий юниорскую сборную, участвует сейчас. Дорошук Илья, представитель города Бреста, неплохо отстрелял первую дистанцию. И в скором времени мы узнаем, сколько же он попал во второй дистанции. Будем надеяться, что он справится со всеми задачами, поставленными перед ним. Мы готовимся как к основным международным соревнованиям, так и к альтернативным стартам.

Теперь наша национальная команда начинает подготовку к летнему сезону и ко всем стартам международного календаря 2025 года, включая мировые и европейские турниры. Однако пока отечественная федерация ожидает официального разрешения от международной. Летний Открытый кубок Беларуси один из главных национальных стартов для отечественных спортсменов.