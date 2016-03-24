Чемпионат Беларуси по синхронному плаванию проходит в Минске

Новости Беларуси. В Минске проходит чемпионат страны по синхронному плаванию. В первый соревновательный день чемпионкой в техническом соло стала Ирина Лиманович. Она же вместе с подругой по цеху Вероникой Есипович победила в дуэте. Именно эта пара отправится в Бразилию на предстоящие Олимпийские игры. Накануне наши девушки получили заветную путевку, заняв 16 место на лицензионном турнире.

В групповых упражнения виктория досталась национальной команде. 25 марта девушки разыграют два комплекта наград в произвольном соло и комбинированной группе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наталья Сахарук, главный тренер сборной Беларуси по синхронному плаванию:

Девочки молодцы, справились с этими же техническими элементами, которые для них не новые, но мы с ними не работаем. Это им для того, чтобы себя почувствовать, воду, технику свою, показать индивидуальность.