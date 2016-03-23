Баскетболистки минских «Цмоков» выступят в финале четырех женской Балтийской лиги

Новости Беларуси. Баскетболистки столичных «Цмоков» выступят в финале четырех женской Балтийской лиги. Право выхода в решающую стадию подопечные Андрея Вавлева завоевали по итогам двухматчевой дуэли с казахстанской «Астаной».

Турнир Балтийской лиги год за годом теряет былой престиж и значимость, но тем не менее для белорусских баскетбольных клубов это одна из немногих международных отдушин в календаре.

Женские «Цмоки» на правах действующих чемпионок Балтлиги нынешний розыгрыш начали лишь сейчас, на стадии плей-офф за путевку в финал четырех. Оппонент в этом раунде, казахстанская «Астана», в первом матче не сумел оказать минчанкам серьезного сопротивления: накануне хозяйки оформили победу с перевесом в 22 очка. А вот 22 марта соперницы оказались куда более бойкими: гостьи взяли верх – 65:55.

Екатерина Урбанович, игрок БК «Цмоки» (Минск):

Просто, наверное, не поверили немного в свои силы сегодня, вчера была более уверенная игра. Мы очень старались, хотели победить тоже, но немножко не хватило.

Таким образом, без лишних волнений «Цмоки» вышли в финал четырех Балтийской лиги. В одной второй они сыграют с еще одним казахстанским клубом – «Окжетпес». Решающие матчи турнира пройдут 9-10 апреля в Литве.

А через неделю после этого минчанок еще ждет финал четырех Восточноевропейской лиги. К тому же начало апреля – пора финальных матчей в чемпионате страны, так что независимо от погоды «Цмоков» ждет жаркая пора, сообщили в программе «СТВ-Спорт».