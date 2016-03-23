23 марта прошла первая в 2016 году пресс-конференция главного тренера сборной Беларуси Александра Хацкевича

Новости Беларуси. Без Глеба, но с хорошим настроением. 23 марта в Доме футбола прошла первая в 2016 году встреча главного тренера сборной Беларуси Александра Хацкевича с представителями отечественных СМИ. Пресс-конференция была посвящена товарищеским матчам нашей сборной с командами Армении и Черногории.

Хацкевич рассказал журналистам о хорошей атмосфере в команде, а также о личной просьбе Александра Глеба не вызывать его на текущий сбор. Во время общения была затронута и тема строительства национального стадиона. Также обсудили возможных кандидатов в главную команду страны из молодежной сборной.

Одной из ключевых тем стало набившее оскомину отсутствие игровой практики в своих клубах у многих футболистов сборной Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Хацкевич, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Второй год работаю. У нас нет всех футболистов, чтобы они получали игровую практику в своих клубах. Так что этот вопрос меня сильно не беспокоит. Почему? Потому что они все равно проходят сборы, они в каком-то состоянии есть. На одну игру они могут собраться. Так что если человек выходит на футбольное поле, он отдается полностью. Насколько его хватит (на тайм, на 60 минут), сама игра покажет. Но если ты вышел, ты уже забываешь о том, что в клубе не играешь. Здесь ты вышел – должен играть.