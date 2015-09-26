Чемпионат Беларуси по художественной гимнастике: Арина Шарапа выиграла большинство финалов

Новости Беларуси. В Минске 26 сентября завершился чемпионат Беларуси по художественной гимнастике, сообщили в программе СТВ-Спорт.

На протяжении трех дней почти все сильнейшие спортсменки страны боролись за награды этих соревнований. Почти все, за исключением некоторых сборниц, получивших отдых после напряженного планетарного форума. Там, напомним, белоруски выиграли три медали и три олимпийские лицензии.

А в спорткомплексе «Динамо» зрители не увидели выступления Мелитины Станюты, Екатерины Галкиной и Анны Башко. В их отсутствие солировала Арина Шарапа. Она выиграла финалы в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой. Впрочем, Шарапу при всем желании не отнесешь к открытиям турнира. Она в сборной прописалась давно и надолго.

Зато сюрпризом можно назвать выступление наших юных гимнасток, совсем недавно участвовавших в групповых упражнениях на молодежном чемпионате Европы.

Юлия Бичун-Комарова, главный судья соревнований:

Удивили гимнастки, которые выступали недавно в групповом молодежной сборной на чемпионате Европы, а сейчас они выступали в личном. Понравилась Маргарита Водинская. Думаю, что у этой гимнастки есть хорошее будущее.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, а ныне тренер Марина Лобач также с волнением следила за происходящим на ковре спорткомплекса «Динамо». По итогам соревнований она осталась довольна выступлением своих воспитанниц. Впрочем, выделять самую яркую она все же не стала.

Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике:

Своими гимнастками я очень довольна. Они прибавили, особенно одна из них. Они участвовали на чемпионате Европы в групповых упражнениях. Очень сложно было встать в индивидуальную программу за короткий промежуток времени, но она подготовилась. Я очень рада хорошими выступлениями.

Чемпионат Беларуси, несмотря на отсутствие сразу нескольких сборниц, оставил цельное впечатление и прошел на высоком уровне. А главное показал, что резерв у нашей национальной команды есть.

Процесс подготовки юных дарований, можно сказать, поставлен на конвейер. И спустя несколько лет воспитанницы белорусской школы художественной гимнастики станут достойной сменой нынешнему поколению.

Юлия Бичун-Комарова, главный судья соревнований:

Конвейер – не конвейер, все люди – у них своих чувства, свои способности, свои данные. Поэтому будем надеяться, что у нас тренеры будут продолжать готовить таких гимнасток, и у нас будут появляться такие способные и одаренные гимнастки. Сейчас у нас есть хорошее будущее. Надеюсь, что оно себя покажет.

Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике:

Будущее, подрастающее поколение у нас есть. И сегодняшние соревнования показали, что девочки хорошо готовы, идут в ногу со временем. Я надеюсь, что в дальнейшем у них все получится, и наша страна будет гордиться новыми звездами.