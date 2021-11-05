Чемпионат Беларуси по хоккею. Результаты матчей 5 ноября

Центральный поединок дня прошел в Молодечно, где одноименное «Динамо» принимало одного из лидеров экстралиги «Юность». В своей последней встрече дружины показали упорную борьбу. Тогда викторию праздновали минчане. Сейчас родные стены помогли взять реванш. В первом периоде хозяева вышли вперед. А вторая двадцатиминутка подарила болельщикам настоящую голевую феерию – было забито пять шайб. Правда, четыре из них в ворота минского клуба. После перерыва гости начали постепенно сокращать отрыв, забросив за 30 секунд две шайбы. Но динамовцы вновь ответили.