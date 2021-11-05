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Чемпионат Беларуси по хоккею. Результаты матчей 5 ноября

05 ноября 2021 18:52
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Новости Беларуси. В рамках чемпионата Беларуси по хоккею состоялись последние перед международной паузой три дуэли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат Беларуси по хоккею. Результаты матчей 5 ноября -1

Центральный поединок дня прошел в Молодечно, где одноименное «Динамо» принимало одного из лидеров экстралиги «Юность». В своей последней встрече дружины показали упорную борьбу. Тогда викторию праздновали минчане. Сейчас родные стены помогли взять реванш. В первом периоде хозяева вышли вперед. А вторая двадцатиминутка подарила болельщикам настоящую голевую феерию – было забито пять шайб. Правда, четыре из них в ворота минского клуба. После перерыва гости начали постепенно сокращать отрыв, забросив за 30 секунд две шайбы. Но динамовцы вновь ответили. 

Чемпионат Беларуси по хоккею. Результаты матчей 5 ноября -4

Полные результаты противостояний на ваших экранах.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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