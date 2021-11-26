Чемпионат Беларуси по хоккею. Результаты игрового дня 26 ноября

Новости Беларуси. Три матча 26 ноября сыграны в чемпионате Беларуси по хоккею. Больше всего шайб было заброшено в Солигорске, где «Шахтер» принимал «Витебск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Горнякам» достаточно было набрать всего 1 балл, чтобы забраться на вершину турнирной таблицы. В пользу «горняков» была и статистика. Северяне не могли взять верх очень давно – с 2014 года. Вроде бы и все карты у «Шахтера» в руках. Но нет. Победил именно «Витебск». С запасом – 3:1. Мечты «кротов» о промежуточном лидерстве остались не реализованы. В других противостояниях вечера «Динамо» минимально сильнее «Локомотива» – 1:0, а «Юность» по буллитам проиграла «Химику» – 1:2.