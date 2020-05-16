Прямой эфир

Чемпионат Беларуси по футболу. «Торпедо» обыграло «Городею»

16 мая 2020 13:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 9-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу начался поединком «Торпедо-БелАЗ» и «Городеи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чемпионат Беларуси по футболу. «Торпедо» обыграло «Городею»-1

Открыли счет футболисты жодинского клуба. На 25-й минуте цель поразил бразильский легионер Фелипе Велозу. Хозяева поля владели преимуществом и могли еще в первом тайме увеличить перевес, но сделать это удалось только после перерыва. И снова отличился Велозу.

Чемпионат Беларуси по футболу. «Торпедо» обыграло «Городею»-4

Гости провели ответный мяч после пенальти. Последнее слово осталось за «автозаводцами»: на 77-й минуте отличился Андрей Хачатурян. 3:1, победа «Торпедо-БелАЗ.» Команда из Жодино вышла на первое место в турнирной таблице.

Чемпионат Беларуси по футболу. «Торпедо» обыграло «Городею»-7

16 мая пройдут три матча 9-го тура. РЦОР-БГУ сыграет с брестским «Динамо», «Шахтер» примет «Славию», а в центральном противостоянии сойдутся БАТЭ и «Слуцк». Еще три поединка запланированы на 17 мая. А вот матч «Минска» и «Немана» перенесен на неопределенный срок: у игрока столичной команды подозрение на коронавирус.

# Футбол Беларуси # Фелипе Велозу # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Иван Бровко о завершении карьеры: немножко не так хотелось, как сейчас, но жизнь идёт дальше
15 мая 2020 11:38

Иван Бровко о завершении карьеры: немножко не так хотелось, как сейчас, но жизнь идёт дальше

Денис Рутенко: в принципе, карьера прошла неплохо. В гандболе оставаться не планирую
15 мая 2020 11:38

Денис Рутенко: в принципе, карьера прошла неплохо. В гандболе оставаться не планирую

Игорь Папруга: большие цели, которые мы ставили, немножко подломали команду
15 мая 2020 11:38

Игорь Папруга: большие цели, которые мы ставили, немножко подломали команду