Чемпионат Беларуси по футболу. «Торпедо» обыграло «Городею»

Новости Беларуси. 9-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу начался поединком «Торпедо-БелАЗ» и «Городеи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открыли счет футболисты жодинского клуба. На 25-й минуте цель поразил бразильский легионер Фелипе Велозу. Хозяева поля владели преимуществом и могли еще в первом тайме увеличить перевес, но сделать это удалось только после перерыва. И снова отличился Велозу.

Гости провели ответный мяч после пенальти. Последнее слово осталось за «автозаводцами»: на 77-й минуте отличился Андрей Хачатурян. 3:1, победа «Торпедо-БелАЗ.» Команда из Жодино вышла на первое место в турнирной таблице.