Чемпионат Беларуси по футболу. «Торпедо» обыграло «Городею»

Новости Беларуси. 9-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу начался поединком «Торпедо-БелАЗ» и «Городеи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 9-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу начался поединком «Торпедо-БелАЗ» и «Городеи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Открыли счет футболисты жодинского клуба. На 25-й минуте цель поразил бразильский легионер Фелипе Велозу. Хозяева поля владели преимуществом и могли еще в первом тайме увеличить перевес, но сделать это удалось только после перерыва. И снова отличился Велозу.
Гости провели ответный мяч после пенальти. Последнее слово осталось за «автозаводцами»: на 77-й минуте отличился Андрей Хачатурян. 3:1, победа «Торпедо-БелАЗ.» Команда из Жодино вышла на первое место в турнирной таблице.
16 мая пройдут три матча 9-го тура. РЦОР-БГУ сыграет с брестским «Динамо», «Шахтер» примет «Славию», а в центральном противостоянии сойдутся БАТЭ и «Слуцк». Еще три поединка запланированы на 17 мая. А вот матч «Минска» и «Немана» перенесен на неопределенный срок: у игрока столичной команды подозрение на коронавирус.