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Иван Бровко о завершении карьеры: немножко не так хотелось, как сейчас, но жизнь идёт дальше

15 мая 2020 11:38
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Новости Беларуси. Две белорусские гандбольные легенды попрощались с большим спортом. Иван Бровко и Денис Рутенко объявили о завершении карьеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Рутенко: в принципе, карьера прошла неплохо. В гандболе оставаться не планирую

Ивану Бровко и Денису Рутенко не были страшны авторитеты. Германия, Венгрия, Франция – против любого соперника наши исполнители действовали вдохновенно и до конца. Причем лидерами сборной они были как на паркете, так и вне его.

Иван Бровко о завершении карьеры: немножко не так хотелось, как сейчас, но жизнь идёт дальше-1

Иван Бровко, игрок национальной сборной Беларуси по гандболу:
Немножко не так хотелось, как сейчас, в связи с эпидемией во всем мире. Но что есть, то есть. Жизнь идет дальше. Когда-нибудь это должно было случиться.

То, что был выигран чемпионат Беларуси, кубок Беларуси, чемпионат мира по пляжному гандболу. И выход сборной на чемпионат Европы и мира в первый раз за 10 лет.

Иван Бровко о завершении карьеры: немножко не так хотелось, как сейчас, но жизнь идёт дальше-4

Последний год Иван Бровко и Денис Рутенко провели в столичном клубе СКА.

# Гандбол # Иван Бровко # Фотофакт

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