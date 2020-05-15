Иван Бровко о завершении карьеры: немножко не так хотелось, как сейчас, но жизнь идёт дальше

Новости Беларуси. Две белорусские гандбольные легенды попрощались с большим спортом. Иван Бровко и Денис Рутенко объявили о завершении карьеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Рутенко: в принципе, карьера прошла неплохо. В гандболе оставаться не планирую

Ивану Бровко и Денису Рутенко не были страшны авторитеты. Германия, Венгрия, Франция – против любого соперника наши исполнители действовали вдохновенно и до конца. Причем лидерами сборной они были как на паркете, так и вне его.