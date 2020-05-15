Денис Рутенко: в принципе, карьера прошла неплохо. В гандболе оставаться не планирую

Новости Беларуси. Две белорусские гандбольные легенды попрощались с большим спортом. Иван Бровко и Денис Рутенко объявили о завершении карьеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Бровко о завершении карьеры: немножко не так хотелось, как сейчас, но жизнь идёт дальше

Их вклад в историю нашего «ручного мяча» сложно переоценить. Игроки всегда и с охотой откликались на вызовы в главную команду страны. Причем помогали национальной сборной как в товарищеских, так и официальных матчах, не обращая внимания, отбор это или финальная стадия. Они бились на Евро, они играли на чемпионатах мира. Они вели за собой остальных.