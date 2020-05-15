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Денис Рутенко: в принципе, карьера прошла неплохо. В гандболе оставаться не планирую

15 мая 2020 11:38
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Новости Беларуси. Две белорусские гандбольные легенды попрощались с большим спортом. Иван Бровко и Денис Рутенко объявили о завершении карьеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Бровко о завершении карьеры: немножко не так хотелось, как сейчас, но жизнь идёт дальше

Их вклад в историю нашего «ручного мяча» сложно переоценить. Игроки всегда и с охотой откликались на вызовы в главную команду страны. Причем помогали национальной сборной как в товарищеских, так и официальных матчах, не обращая внимания, отбор это или финальная стадия. Они бились на Евро, они играли на чемпионатах мира. Они вели за собой остальных.

Денис Рутенко: в принципе, карьера прошла неплохо. В гандболе оставаться не планирую-1

Денис Рутенко, игрок национальной сборной Беларуси по гандболу:
Грех, конечно, жаловаться. В принципе, все неплохо сложилось. Конечно, хотелось большего. И поиграть в топовых клубах, и достичь более значимых высот, какие-то титулы завоевать. Где-то что-то не получилось, но, в принципе, карьера прошла неплохо.

В гандболе оставаться не планирую. Но не могу сказать точно, что не буду связан, потому что не знаю, что может повернуться. Но на данный момент нет, не планирую оставаться в гандболе.

Денис Рутенко: в принципе, карьера прошла неплохо. В гандболе оставаться не планирую-4

Последний год Иван Бровко и Денис Рутенко провели в столичном клубе СКА.

# Гандбол # Денис Рутенко # Фотофакт

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