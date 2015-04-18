Чемпионат Беларуси по фехтованию: 17 и 18 апреля прошли командные старты у саблистов и рапиристов

Новости Беларуси. Мужская сабля традиционно коронный вид белорусского фехтования. Именно эти состязания собирают самые заметные имена и привлекают наибольшее внимание. Нынешний старт для саблистов — отличная подготовка к ближайшим этапам Кубка мира в Мадриде и Москве, с них начнется отбор на олимпиаду в Рио.

Командные состязания саблистов интригой и неожиданной развязкой похвастать не смогли. Фавориты подтвердили свой уровень, но это отнюдь не значит, что борьба получилась пресной.

Молодая дружина минской области в полуфинале одолела столичных фехтовальщиков и составила конкуренцию Бресту в решающей схватке. Более того, поначалу представители столичного региона вели в счете в противостоянии с фаворитом. Но Сергей Шачанин исправил ситуацию, а партнеры уверенно поддержали начинание.

Таким образом, команда Бреста с лидером сборной Александром Буйкевичем в составе подтвердила титул чемпионов Беларуси. 18 апреля медали разыграли представительницы прекрасного пола, сообщили в программе «СТВ-спорт».