Белорусский теннисист Илья Ивашко впервые в карьере занял 45 строчку рейтинга ATP

Новости Беларуси. Теннисист Илья Ивашко впервые в своей карьере вошел в топ-50 рейтинга ATP. В обновленном табеле о рангах он расположился на 45-й позиции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Такого результата ему удалось добиться благодаря своему выступлению в Нур-Султане. Ивашко успешно обыгрывал соперников и пробился в полуфинал турнира, где его противником стал австралиец Джеймс Дакворт. Несмотря на старания земляка, противостояние закончилось неудачей. Финальный счет встречи – 6:3, 7:6 в пользу австралийца.