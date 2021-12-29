КХЛ. Как игроки минского «Динамо» сыграли с лидером Восточной конференции «Металлургом»?

Выездной вояж «зубры» провели на уровне и вновь заявили о своих притязаниях на плей-офф. Победа дома помогла бы укрепить турнирное положение. И наши парни это сделали. «Динамовцы» открыли счет уже на 8-й минуте встречи. А во втором и третьем периодах не позволили оппоненту поразить свои ворота. Отметим блестящую игру нашего голкипера Патрика Рыбара. В следующий раз подопечные Вудкрофта выйдут на лед 3 января 2022 года.