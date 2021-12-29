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КХЛ. Как игроки минского «Динамо» сыграли с лидером Восточной конференции «Металлургом»?

29 декабря 2021 20:51
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» в ярком и эмоциональном поединке обыграло лидера Восточной конференции «Металлург» из Магнитогорска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

КХЛ. Как игроки минского «Динамо» сыграли с лидером Восточной конференции «Металлургом»?-1

Выездной вояж «зубры» провели на уровне и вновь заявили о своих притязаниях на плей-офф. Победа дома помогла бы укрепить турнирное положение. И наши парни это сделали. «Динамовцы» открыли счет уже на 8-й минуте встречи. А во втором и третьем периодах не позволили оппоненту поразить свои ворота. Отметим блестящую игру нашего голкипера Патрика Рыбара. В следующий раз подопечные Вудкрофта выйдут на лед 3 января 2022 года.  

# Хоккей Беларуси # Патрик Рыбар # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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