Чемпион мира среди юниоров по конькобежному спорту Игнат Головатюк вернулся в Беларусь

Новости Беларуси. 14 марта в Беларусь из Китая вернулся один из триумфаторов минувшего юниорского чемпионата мира по конькобежному спорту Игнат Головатюк. На льду Поднебесной наш соотечественник выиграл золотую медаль на дистанции 500 метров и установил новый рекорд Беларуси в спринте.

Успех на мировом форуме для белорусского спортсмена не первый: до этого он завоевал «серебро» на юниорском этапе Кубка мира, который также прошел в китайском Чанчуне.

Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Игната Головатюка с завоеванием «золота» на юниорском мировом форуме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игнат Головатюк, чемпион мира среди юниоров по конькобежному спорту:

Конечно, рад. Это первая медаль за 30 лет, первая золотая медаль. До этого была золотая медаль в юниорах только у Игоря Железовского, в 1985 году на полторы тысячи метров. Конечно, рад. Чемпион мира – как не радоваться. Главное сейчас хорошо восстановится. После юниорского возраста, я считаю, год надо адаптироваться, то есть я буду ездить на взрослые Кубки, показывать результаты, но на мировом уровне, на топ-20 пока рано, через года 2-3.