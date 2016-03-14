Мельдоний у Марии Шараповой: что это за препарат и какое наказание грозит теннисистке

Мария Шарапова выступила с заявлением о том, что провалила допинг-тест во время Открытого чемпионата Австралии. Бывший президент Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) Дик Паунд назвал поступок российской теннисистки безрассудным.

7 марта 28-летняя Шарапова заявила о том, что в январе 2016 года в ее крови было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. На данный момент с россиянкой отказались сотрудничать несколько спонсоров.

Паунд не понимает, как Шарапова смогла оказаться в такой ситуации. Ведь на кон поставлена и карьера, и финансирование спортсменки.

Российская теннисистка 11 раз подряд становилась самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире по версии «Forbes».

Однако компания «Nike» приостановила сотрудничество с 5-кратной чемпионкой турниров серии «Большого шлема». Швейцарский часовой бренд «Tag Heuer» и вовсе расторг договор с Шараповой. Также до прояснения ситуации отложил запланированные мероприятия с теннисисткой немецкий автоконцерн «Porsche».

Шарапова призналась в том, что принимала мельдоний с 2006 года из-за проблем со здоровьем. Однако 1 января 2016 года данный препарат внесли в «черный» список запрещенных веществ. По мнению ВАДА, мельдоний повышает физическую выносливость.

Паунд возглавлял ВАДА с 1997 по 2007 год. Он считает, что Шарапова совершила «большую ошибку» и «должна была знать» о последствиях употребления мельдония.

Дик Паунд, экс-глава ВАДА:

Каждый раз, когда в список запрещенных препаратов вносятся изменения, уведомление об этом публикуется заранее – 30 сентября. У вас есть октябрь, ноябрь и декабрь на то, чтобы прекратить прием вещества. Все теннисисты своевременно получили предупреждения. К тому же с Шараповой работает целая медицинская команда. Спортсменка поступила совершенно безрассудно.

Мельдоний способствует увеличению потока кислорода к мышцам, тем самым повышая физическую выносливость. По словам Паунда, многие спортсмены начали принимать его в целях достижения лучшего результата. Это и стало причиной внесения мельдония в список запрещенных веществ. Он также отметил, что любителей допинга чаще всего ловят на тех препаратах, которые изначально применялись в терапевтических целях, как, например, ЭПО (эритропоэтин). Однако все эти вещества обладают выраженным стимулирующим действием и помогают улучшить спортивные результаты.

«Гриндекс» – латвийская компания-производитель мельдония. По мнению ее специалистов, стандартный курс приема препарата продолжается от 4 до 6 недель.

Представители компании «Гриндекс»:

Курс лечения можно проводить дважды или трижды в год. Назначать и продлевать курс приема препарата могут только квалифицированные специалисты.

Джон Хаггерти, адвокат теннисистки:

Это все неправда. Моя подзащитная не принимала мельдоний ежедневно в течение 10 лет, а только по предписанию своего врача.

Как сообщает Международная федерация тенниса (ITF), Шарапова будет предварительно отстранена от соревнований с 12 марта. За нарушение антидопинговых правил теннисистке грозит дисквалификация до 4 лет.

Дик Паунд, экс-глава ВАДА:

Срок дисквалификации может быть сокращен в том случае, если Шарапова не принимала препарат по собственной инициативе. Именно ITF должна была «рекомендовать» назначение дисквалификации. Если ВАДА посчитает срок наказания недостаточным, она вправе подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

В 2006 году Шарапова выиграла US Open – один из 5 титулов серии турниров «Большого шлема».

26 января в четвертьфинале Australian Open российская теннисистка потерпела поражение от первой ракетки мира Серены Уильямс. На тот момент результаты допинг-тестов не были известны. Легендарная американка назвала поступок соперницы «отважным», так как Мария не побоялась «взять всю ответственность на себя».

Однако финалистка Олимпийских игр в Пекине, легкоатлетка Джанетт Квачи (Великобритания), раскритиковала действия Шараповой. Она убеждена, что в силу своего высокого общественного статуса российская теннисистка рассчитывала отделаться легким наказанием.

Джанетт Квачи, финалистка Олимпийских игр-2008:

Шарапова – любимица прессы. Она неспроста выступила с сенсационным заявлением. Теннисистка понимает весь механизм работы СМИ и знает, как обернуть ситуацию в свою пользу.

Вполне возможно, что такой яркой спортсменке, как Шарапова, вынесут довольно мягкое наказание.