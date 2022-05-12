Чемоданова на хоккейном матче, посвящённом Дню Победы: «Объединяем нашу молодёжь на спортивных площадках»

Новости Беларуси. Праздник для любителей спорта. В столичном спорткомплексе «Чижовка-Арена» состоялся товарищеский матч по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На лед вышли любительские команды МАЗ и МЗКТ (подробнее здесь).
Новости Беларуси. Праздник для любителей спорта. В столичном спорткомплексе «Чижовка-Арена» состоялся товарищеский матч по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На лед вышли любительские команды МАЗ и МЗКТ (подробнее здесь).
Поединок приурочили ко Дню Великой Победы и Году исторической памяти. В этот вечер было жарко не только на ледовой площадке, но и на зрительских трибунах.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Очень отрадно то, что мы в Год исторической памяти посвящаем не только встречи с ветеранами, возложение к монументу Победы и к другим знаковым местам в городе, но мы также сегодня объединяем нашу молодежь на спортивных площадках. И вот как раз именно это мероприятие сегодня на ледовой площадке – это еще один повод собраться вместе, это дань памяти и уважения нашим воинам, нашим предкам.
Заряд бодрости не только для игроков. Помимо ледовых баталий, организаторы устроили настоящий праздник для болельщиков. Для них – концертная программа, конкурсы и различные угощения.