Чемоданова на хоккейном матче, посвящённом Дню Победы: «Объединяем нашу молодёжь на спортивных площадках»

Поединок приурочили ко Дню Великой Победы и Году исторической памяти. В этот вечер было жарко не только на ледовой площадке, но и на зрительских трибунах.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Очень отрадно то, что мы в Год исторической памяти посвящаем не только встречи с ветеранами, возложение к монументу Победы и к другим знаковым местам в городе, но мы также сегодня объединяем нашу молодежь на спортивных площадках. И вот как раз именно это мероприятие сегодня на ледовой площадке – это еще один повод собраться вместе, это дань памяти и уважения нашим воинам, нашим предкам.