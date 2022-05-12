На «Чижовка-Арене» состоялся товарищеский матч по хоккею. На лёд вышли любительские команды МАЗ и МЗКТ

Новости Беларуси. Праздник для любителей спорта. В столичном спорткомплексе «Чижовка-Арена» состоялся товарищеский матч по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На лед вышли любительские команды МАЗ и МЗКТ. Поединок приурочили ко Дню Великой Победы и Году исторической памяти. В этот вечер было жарко не только на ледовой площадке, но и на зрительских трибунах.

Играли практически по правилам профессионального хоккея, однако периоды сократили до 15 минут. Но это нисколько не повлияло на качество игры. Матч получился зрелищным и интересным.

Владимир Ластовский, игрок команды МАЗ:

Изумительная команда, что наша, что соперников. Мы все любители, когда-то играли: кто-то на озерах, кто-то полупрофессионально. Я больше 30 лет не стоял на коньках, профессионально тоже не занимался хоккеем, любительский был. Сейчас это куча адреналина.

Заряд бодрости не только для игроков. Помимо ледовых баталий, организаторы устроили настоящий праздник для болельщиков. Для них – концертная программа, конкурсы и различные угощения.