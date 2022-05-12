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На «Чижовка-Арене» состоялся товарищеский матч по хоккею. На лёд вышли любительские команды МАЗ и МЗКТ

12 мая 2022 19:22
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Новости Беларуси. Праздник для любителей спорта. В столичном спорткомплексе «Чижовка-Арена» состоялся товарищеский матч по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На лед вышли любительские команды МАЗ и МЗКТ. Поединок приурочили ко Дню Великой Победы и Году исторической памяти. В этот вечер было жарко не только на ледовой площадке, но и на зрительских трибунах.

На «Чижовка-Арене» состоялся товарищеский матч по хоккею. На лёд вышли любительские команды МАЗ и МЗКТ-1

Играли практически по правилам профессионального хоккея, однако периоды сократили до 15 минут. Но это нисколько не повлияло на качество игры. Матч получился зрелищным и интересным.

На «Чижовка-Арене» состоялся товарищеский матч по хоккею. На лёд вышли любительские команды МАЗ и МЗКТ-4

Владимир Ластовский, игрок команды МАЗ:
Изумительная команда, что наша, что соперников. Мы все любители, когда-то играли: кто-то на озерах, кто-то полупрофессионально. Я больше 30 лет не стоял на коньках, профессионально тоже не занимался хоккеем, любительский был. Сейчас это куча адреналина.

На «Чижовка-Арене» состоялся товарищеский матч по хоккею. На лёд вышли любительские команды МАЗ и МЗКТ-7

Заряд бодрости не только для игроков. Помимо ледовых баталий, организаторы устроили настоящий праздник для болельщиков. Для них – концертная программа, конкурсы и различные угощения.

На «Чижовка-Арене» состоялся товарищеский матч по хоккею. На лёд вышли любительские команды МАЗ и МЗКТ-10

Чемоданова на хоккейном матче, посвященном Дню Победы: «Объединяем нашу молодежь на спортивных площадках». Подробнее здесь.

# Хоккей Беларуси # Владимир Ластовский # Фотофакт

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