Чем завершилась выездная серия минского «Динамо»? Хоккеисты провели второй матч в КХЛ

Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» провело второй выездной матч в чемпионате КХЛ. Гостили белорусы у подмосковного «Витязя», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» провело второй выездной матч в чемпионате КХЛ. Гостили белорусы у подмосковного «Витязя», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Обе команды до этого поединка имели в активе как победы, так и поражения, но чуть выше в таблице располагались «зубры». Они шли 10-ми. Правда, и сыгранных противостояний у наших парней было больше. На руку дружине Крэйга Вудкрофта также был тот факт, что «Витязь» в этом сезоне часто грешит удалениями, в то время как «Динамо» вполне успешно за это наказывает.
Вот результат противостояния. На этом выездная серия завершена.
Следующего соперника мы примем дома. В субботу, 19 сентября, матч с «Локомотивом».