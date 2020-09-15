Чем завершилась выездная серия минского «Динамо»? Хоккеисты провели второй матч в КХЛ

Обе команды до этого поединка имели в активе как победы, так и поражения, но чуть выше в таблице располагались «зубры». Они шли 10-ми. Правда, и сыгранных противостояний у наших парней было больше. На руку дружине Крэйга Вудкрофта также был тот факт, что «Витязь» в этом сезоне часто грешит удалениями, в то время как «Динамо» вполне успешно за это наказывает.