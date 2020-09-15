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Чем завершилась выездная серия минского «Динамо»? Хоккеисты провели второй матч в КХЛ

15 сентября 2020 20:52
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Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» провело второй выездной матч в чемпионате КХЛ. Гостили белорусы у подмосковного «Витязя», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чем завершилась выездная серия минского «Динамо»? Хоккеисты провели второй матч в КХЛ-1

Обе команды до этого поединка имели в активе как победы, так и поражения, но чуть выше в таблице располагались «зубры». Они шли 10-ми. Правда, и сыгранных противостояний у наших парней было больше. На руку дружине Крэйга Вудкрофта также был тот факт, что «Витязь» в этом сезоне часто грешит удалениями, в то время как «Динамо» вполне успешно за это наказывает.

Чем завершилась выездная серия минского «Динамо»? Хоккеисты провели второй матч в КХЛ-4

Вот результат противостояния. На этом выездная серия завершена.

Чем завершилась выездная серия минского «Динамо»? Хоккеисты провели второй матч в КХЛ-7

Следующего соперника мы примем дома. В субботу, 19 сентября, матч с «Локомотивом».

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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