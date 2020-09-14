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  • «Белшина» сыграла с «Ислочью», а «Торпедо-Белаз» с мозырской «Славией». Чем закончился 23-й тур чемпионата Беларуси по футболу?

«Белшина» сыграла с «Ислочью», а «Торпедо-Белаз» с мозырской «Славией». Чем закончился 23-й тур чемпионата Беларуси по футболу?

14 сентября 2020 20:54
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Новости Беларуси. Двумя матчами завершился 23-й тур «Беларусбанк – высшей лиги». Зрелищный поединок состоялся в Бобруйске. Там «Белшина», которая находится в зоне вылета, принимала борющуюся за медали «Ислочь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Белшина» сыграла с «Ислочью», а «Торпедо-Белаз» с мозырской «Славией». Чем закончился 23-й тур чемпионата Беларуси по футболу?-1

Забитыми мячами в составе «волков» отметились Дмитрий Комаровский, Момо Янсане и Дмитрий Юсов. У «шинников» голевой дубль оформил Роман Салимов: он дважды реализовал пенальти.

Итоговый счет игры – 3:2 в пользу команды Минского района.

К слову, эту викторию многие уже прозвали двойной, поскольку в этот же день наставник «Ислочи» Виталий Жуковский стал лучшим главным тренером августа.

«Белшина» сыграла с «Ислочью», а «Торпедо-Белаз» с мозырской «Славией». Чем закончился 23-й тур чемпионата Беларуси по футболу?-4

Еще один яркий матч прошел в Жодино. «Торпедо-Белаз» встречался с мозырской «Славией». Команды подарили болельщикам сразу шесть голов. В итоге – 4:2 в активе хозяев поля. Таким образом, жодинцы продлевают свою беспроигрышную серию в чемпионате до шести матчей.

«Белшина» сыграла с «Ислочью», а «Торпедо-Белаз» с мозырской «Славией». Чем закончился 23-й тур чемпионата Беларуси по футболу?-7

В турнирной таблице по-прежнему лидируют солигорский «Шахтер» и БАТЭ. У команд по 46 очков.

«Белшина» сыграла с «Ислочью», а «Торпедо-Белаз» с мозырской «Славией». Чем закончился 23-й тур чемпионата Беларуси по футболу?-10

Следующий тур чемпионата стартует 18 сентября.

# Футбол Беларуси # Дмитрий Комаровский # Момо Янсане # Дмитрий Юсов # Роман Салимов # Виталий Жуковский # Фотофакт

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