«Расстроены, что Минский полумарафон перенесли». Спортсмены и простые белорусы поучаствовали в беговом празднике на стадионе «Динамо»

Новости Беларуси. Перенос Минского полумарафона еще не значит, что нужно прятать кроссовки в шкаф. Белорусская федерация легкой атлетики все-таки сделала беговой праздник в сентябре, пусть и в компактном варианте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Открытая тренировка плюс мастер-класс от именитых атлетов – не только хорошая альтернатива полумарафону, но и интересный вариант отдыха в выходной день. Своими знаниями со всеми желающими делились старший тренер по видам выносливости национальной команды Андрей Гордеев, а также серебряные призеры чемпионата Европы по кроссу.

Вадим Муравский, участник: Первый раз бегаю на этом стадионе, до этого неоднократно приезжал на футбол болеть за сборную Беларуси и белорусские команды. Очень понравилось. Изначально готовился к Минскому полумарафону, но его отменили. Но здесь тоже очень круто.

Артем Калачев, серебряный призер чемпионата Европы по кроссу:

Все очень здорово и круто было сегодня проведено. Очень приятно было нам, спортсменам профессиональным, которые могут вот так непосредственно на тренировке побыть с простыми людьми, любителями, которые так же, как и мы, готовились к Минскому полумарафону.

Конечно, все очень расстроены, что его перенесли на следующий год, но это нужно принимать как должное. Поэтому мы провели сегодня вот такую тренировку, получили немного те эмоции, которые могли бы получить на Минском полумарафоне.

Все было здорово! Видно, что все любители. И гости, которые были на этом стадионе, готовились бежать Минский полумарафон, поэтому у них была возможность показать, к чему они готовились и что у них наработано.