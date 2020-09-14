Прямой эфир

Третья победа в сезоне. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Спартак» в гостевом матче КХЛ

14 сентября 2020 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 13 сентября в рамках КХЛ минское «Динамо» гостило у московского «Спартака», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первый период проходил под диктовку «бело-красных».  

Третья победа в сезоне. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Спартак» в гостевом матче КХЛ-1

В итоге именно москвичи после результативной атаки Артема Федорова открыли счет. Во втором отрезке игра пошла бодрее. Зрители увидели пять шайб. Сначала Артем Демков сравнял, затем Шейн Принс вывел команду вперед.  

В середине периода «Спартак» переломил ход встречи двумя быстрыми шайбами. Однако бросок динамовца Брэндона Козуна позволил обоим соперникам уйти на перерыв при равном счете – 3:3. Третий период вышел напряженным, но безголевым.  

Третья победа в сезоне. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Спартак» в гостевом матче КХЛ-4

Как и в предыдущих матчах минчан, все решал овертайм. Победную шайбу забросил нападающий Шейн Принс. Эта виктория стала третьей в сезоне для подопечных Крэйга Вудкрофта. Теперь «Динамо-Минск» идет на 4 месте западной конференции.  

15 сентября «зубры» проведут гостевую встречу против «Витязя» из Подольска. Начало в 19:30.  

# Хоккей Беларуси # Артем Федоров # Артем Демков # Шейн Принс # Брэндон Козун # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В финале US Open Азаренко в трёх сетах проиграла Осаке
13 сентября 2020 08:35

В финале US Open Азаренко в трёх сетах проиграла Осаке

«Футбол – мечта каждого мальчишки». Спортивный фестиваль пройдёт в Минске до середины октября
12 сентября 2020 13:44

«Футбол – мечта каждого мальчишки». Спортивный фестиваль пройдёт в Минске до середины октября

Виктория Азаренко сыграет с Наоми Осакой в финале US Open
12 сентября 2020 13:40

Виктория Азаренко сыграет с Наоми Осакой в финале US Open