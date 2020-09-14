Третья победа в сезоне. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Спартак» в гостевом матче КХЛ

Новости Беларуси. 13 сентября в рамках КХЛ минское «Динамо» гостило у московского «Спартака», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первый период проходил под диктовку «бело-красных».

В итоге именно москвичи после результативной атаки Артема Федорова открыли счет. Во втором отрезке игра пошла бодрее. Зрители увидели пять шайб. Сначала Артем Демков сравнял, затем Шейн Принс вывел команду вперед.

В середине периода «Спартак» переломил ход встречи двумя быстрыми шайбами. Однако бросок динамовца Брэндона Козуна позволил обоим соперникам уйти на перерыв при равном счете – 3:3. Третий период вышел напряженным, но безголевым.