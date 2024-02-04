Чем уникальна «Лига храбрых» и как воспитать чемпионов? Интервью с Алимом Селимовым и Романом Власовым

Поддержать юных борцов из Беларуси и России – на турнир «Лига храбрых» прибыл двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, легенда современной борьбы Роман Власов. Конечно, «Спорттаймер» не мог оказаться в стороне и также прибыл на финал турнира, где мы и встретились. А к нашей беседе присоединился виновник проекта, председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов. «Очень удобный формат для зрителя» – чем уникальна «Лига храбрых»? Юлия Силипицкая, СТВ:

Вы знакомы с «Лигой храбрых». Что можете отметить?

Роман Власов, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе:

Очень уникальный формат, «один ковер», то же, что сегодня делает в России Лига Поддубного. То же самое, могу сравнить, – «Лига храбрых». То есть очень удобный формат для зрителя. Важный возраст – 13, 14, 15 лет – нужна практика постоянная. Тем более когда ты понимаешь, что сфокусировано полностью все внимание на тебя. Пик ответственности зашкаливает, соответственно, дети раскрываются. Вспоминаю себя в детстве, если ты проходишь это испытание, то потом тебе гораздо легче. Поэтому я поддерживаю эту инициативу, полностью поддерживаю Алима Максимовича, очень рад. И еще раз хочу сказать, что для меня Беларусь, Минск – это особое место, с удовольствием сегодня нахожусь здесь. Здесь победит дружба. Юлия Силипицкая:

Это единственный такой широкомасштабный проект, насколько я понимаю, для ребят, для юного такого борца. Одна идея это хорошо, но вы поддержаны Президентским спортивным клубом. Что можно сказать?

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Первое, что можно сказать, – это огромная благодарность Президентскому спортивному клубу, потому что колоссальная поддержка нашего проекта. Праздник удался, что можно сказать. Основная цель – удержать младший резерв Юлия Силипицкая:

Как вы сами считаете, в чем уникальность этого проекта? Алим Селимов:

Основной целью у нас является как раз таки узнать наш младший резерв, школьников узнать, удержать их в нашем виде спорта, создать для них стимул, мотивацию. Юлия Силипицкая:

Сложно держать этот детский спорт, Роман? Роман Власов:

В этом возрасте, 13, 14, 15 лет, очень важно именно удержать, потому что очень много соблазна. Алим Селимов:

Проходимость большая.

Роман Власов:

Да, да. Поэтому именно такие турниры, вы уже видели, «Сила традиций», там такая же организация. Вообще пришел к тому, что нам сегодня очень важен именно такой подход к соревнованиям. Единое составляющее, экран обязательно, трансляция, чтобы там фигурировали борьба, борцы, чтобы это было можно, востребовано. «Поражения приводили меня к большим победам». Каково быть учеником тренера Александра Карелина?

Юлия Силипицкая:

Ребята, вы сами прошли большой спорт. Вы – чемпионы мира, олимпийские чемпионы. Насколько действительно в этом возрасте важно связка – тренер-ученик. Как действительно тренер влияет на то, чтобы удержать. Есть по личному примеру?



Роман Власов:

У меня Виталий Иванович Кузнецов – тренер Александра Карелина, поэтому у меня вообще не было…



Юлия Силипицкая:

То есть вы везунчик получается.



Роман Власов:

Да, в моем случае.



Юлия Силипицкая:

А что вас цепляло?



Роман Власов:

Не было сомнений, что есть иной путь, как ни побеждать, то есть единственный вариант в моей жизни – это побеждать.



