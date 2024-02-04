Чем уникальна «Лига храбрых» и как воспитать чемпионов? Интервью с Алимом Селимовым и Романом Власовым
Поддержать юных борцов из Беларуси и России – на турнир «Лига храбрых» прибыл двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, легенда современной борьбы Роман Власов. Конечно, «Спорттаймер» не мог оказаться в стороне и также прибыл на финал турнира, где мы и встретились. А к нашей беседе присоединился виновник проекта, председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов.
«Очень удобный формат для зрителя» – чем уникальна «Лига храбрых»?
Юлия Силипицкая, СТВ:
Вы знакомы с «Лигой храбрых». Что можете отметить?
Роман Власов, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе:
Очень уникальный формат, «один ковер», то же, что сегодня делает в России Лига Поддубного. То же самое, могу сравнить, – «Лига храбрых». То есть очень удобный формат для зрителя. Важный возраст – 13, 14, 15 лет – нужна практика постоянная. Тем более когда ты понимаешь, что сфокусировано полностью все внимание на тебя. Пик ответственности зашкаливает, соответственно, дети раскрываются. Вспоминаю себя в детстве, если ты проходишь это испытание, то потом тебе гораздо легче. Поэтому я поддерживаю эту инициативу, полностью поддерживаю Алима Максимовича, очень рад. И еще раз хочу сказать, что для меня Беларусь, Минск – это особое место, с удовольствием сегодня нахожусь здесь. Здесь победит дружба.
Юлия Силипицкая:
Это единственный такой широкомасштабный проект, насколько я понимаю, для ребят, для юного такого борца. Одна идея это хорошо, но вы поддержаны Президентским спортивным клубом. Что можно сказать?
Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Первое, что можно сказать, – это огромная благодарность Президентскому спортивному клубу, потому что колоссальная поддержка нашего проекта. Праздник удался, что можно сказать.
Основная цель – удержать младший резерв
Юлия Силипицкая:
Как вы сами считаете, в чем уникальность этого проекта?
Алим Селимов:
Основной целью у нас является как раз таки узнать наш младший резерв, школьников узнать, удержать их в нашем виде спорта, создать для них стимул, мотивацию.
Юлия Силипицкая:
Сложно держать этот детский спорт, Роман?
Роман Власов:
В этом возрасте, 13, 14, 15 лет, очень важно именно удержать, потому что очень много соблазна.
Алим Селимов:
Проходимость большая.
Роман Власов:
Да, да. Поэтому именно такие турниры, вы уже видели, «Сила традиций», там такая же организация. Вообще пришел к тому, что нам сегодня очень важен именно такой подход к соревнованиям. Единое составляющее, экран обязательно, трансляция, чтобы там фигурировали борьба, борцы, чтобы это было можно, востребовано.
«Поражения приводили меня к большим победам». Каково быть учеником тренера Александра Карелина?
Юлия Силипицкая:
Ребята, вы сами прошли большой спорт. Вы – чемпионы мира, олимпийские чемпионы. Насколько действительно в этом возрасте важно связка – тренер-ученик. Как действительно тренер влияет на то, чтобы удержать. Есть по личному примеру?
Роман Власов:
У меня Виталий Иванович Кузнецов – тренер Александра Карелина, поэтому у меня вообще не было…
Юлия Силипицкая:
То есть вы везунчик получается.
Роман Власов:
Да, в моем случае.
Юлия Силипицкая:
А что вас цепляло?
Роман Власов:
Не было сомнений, что есть иной путь, как ни побеждать, то есть единственный вариант в моей жизни – это побеждать.
Юлия Силипицкая:
Как он вам внушал это?
Роман Власов:
Это все идет шлейф после пути Александра Карелина. Планка настолько была высоко поднята, что по-другому было сложно представить и после поражения сложно было приходить в зал.
Юлия Силипицкая:
А у вас они были?
Роман Власов:
Бывали, к сожалению.
Юлия Силипицкая:
А как вы их переживали.
Роман Власов:
Как сказал бы Бувайсар Сайтиев: «Поражение – это часть спортивной жизни». Поражение дают нам гораздо больше, чем мы получаем от победы. Поэтому были и поражения, но они всегда приводили меня к большим победам.
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