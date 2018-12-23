Прямой эфир

Не благодаря, но вопреки: почему на родине олимпийской чемпионки Мамошук нет даже катка?

23 декабря 2018 22:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поселок Зябровка – родина серебряного призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Марии Мамошук, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Не благодаря, но вопреки: почему на родине олимпийской чемпионки Мамошук нет даже катка?-1

Сейчас центр спортивной жизни трехтысячного поселка – спортзал местной школы, здесь обучается почти 300 детей. Стадиона нет, а очень нужен. Из ситуации выходят по-разному: лыжню проложили за поселком.

Не благодаря, но вопреки: почему на родине олимпийской чемпионки Мамошук нет даже катка?-4

Уже давно был бы и каток, но местное ЖКУ никак не приведет в порядок коробку на сельском стадионе. Летом играть в футбол тоже ходят на большое поле, а вот бегать короткие дистанции приходится прямо по асфальтированным улицам.

Не благодаря, но вопреки: почему на родине олимпийской чемпионки Мамошук нет даже катка?-7

К слову, в этих же условиях шла к олимпийской награде и Мария Мамошук: не благодаря, но вопреки сложностям.

Не благодаря, но вопреки: почему на родине олимпийской чемпионки Мамошук нет даже катка?-10

Александр Шевченко, учитель физкультуры Зябровской средней школы:
Я уже для себя наброски делал, что можно на стадионе, в принципе, сделать. На это, конечно, надо помощь населения, и, плюс, нашей власти хотелось бы. Это можно все привезти. Даже люди некоторые готовы на помощь. Как мы хоккейную площадку заливаем – тоже некоторые идут навстречу, спрашивают, нужна ли там помощь.

Мария Мамошук о негласных правилах борьбы: Ты дерёшься на ковре, но когда ты за него выходишь – главное оставаться человеком

# Белорусские спортсмены # Александр Шевченко # Мария Мамошук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Вязович: «В этом году мы впервые за 8 лет собираемся встретить Новый год дома»
23 декабря 2018 20:54

Сергей Вязович: «В этом году мы впервые за 8 лет собираемся встретить Новый год дома»

Сергей Рутенко: надо уходить в регионы, в области, в районы. Там очень большой потенциал
23 декабря 2018 20:07

Сергей Рутенко: надо уходить в регионы, в области, в районы. Там очень большой потенциал

Капитан сборной по хоккею об инциденте с гимном: «Если бы это было в конце, наверное, реакция была бы другой»
23 декабря 2018 19:30

Капитан сборной по хоккею об инциденте с гимном: «Если бы это было в конце, наверное, реакция была бы другой»