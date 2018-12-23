Не благодаря, но вопреки: почему на родине олимпийской чемпионки Мамошук нет даже катка?

Новости Беларуси. Поселок Зябровка – родина серебряного призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Марии Мамошук, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сейчас центр спортивной жизни трехтысячного поселка – спортзал местной школы, здесь обучается почти 300 детей. Стадиона нет, а очень нужен. Из ситуации выходят по-разному: лыжню проложили за поселком.

Уже давно был бы и каток, но местное ЖКУ никак не приведет в порядок коробку на сельском стадионе. Летом играть в футбол тоже ходят на большое поле, а вот бегать короткие дистанции приходится прямо по асфальтированным улицам.

К слову, в этих же условиях шла к олимпийской награде и Мария Мамошук: не благодаря, но вопреки сложностям.