Не благодаря, но вопреки: почему на родине олимпийской чемпионки Мамошук нет даже катка?

Новости Беларуси. Поселок Зябровка – родина серебряного призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Марии Мамошук, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Поселок Зябровка – родина серебряного призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Марии Мамошук, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сейчас центр спортивной жизни трехтысячного поселка – спортзал местной школы, здесь обучается почти 300 детей. Стадиона нет, а очень нужен. Из ситуации выходят по-разному: лыжню проложили за поселком.
Уже давно был бы и каток, но местное ЖКУ никак не приведет в порядок коробку на сельском стадионе. Летом играть в футбол тоже ходят на большое поле, а вот бегать короткие дистанции приходится прямо по асфальтированным улицам.
К слову, в этих же условиях шла к олимпийской награде и Мария Мамошук: не благодаря, но вопреки сложностям.
Александр Шевченко, учитель физкультуры Зябровской средней школы:
Я уже для себя наброски делал, что можно на стадионе, в принципе, сделать. На это, конечно, надо помощь населения, и, плюс, нашей власти хотелось бы. Это можно все привезти. Даже люди некоторые готовы на помощь. Как мы хоккейную площадку заливаем – тоже некоторые идут навстречу, спрашивают, нужна ли там помощь.
Мария Мамошук о негласных правилах борьбы: Ты дерёшься на ковре, но когда ты за него выходишь – главное оставаться человеком