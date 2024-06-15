Белорусские гребцы завоевали пять серебряных и одну бронзовую медали на Играх БРИКС

Сегодня наши гребцы завоевали пять серебряных и одну бронзовую медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финалах четверок распашных и мужская, и женская байдарки финишировали вторыми. В заездах двоек парных два серебра у наших мужских экипажей, в том числе в легком весе. В женской двойке парной наши девушки также привезли серебро. А бронзовая награда в активе женской двойки парной легкого веса.