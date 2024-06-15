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Белорусские гребцы завоевали пять серебряных и одну бронзовую медали на Играх БРИКС

15 июня 2024 17:51
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Сегодня наши гребцы завоевали пять серебряных и одну бронзовую медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские гребцы завоевали пять серебряных и одну бронзовую медали на Играх БРИКС-1

В финалах четверок распашных и мужская, и женская байдарки финишировали вторыми. В заездах двоек парных два серебра у наших мужских экипажей, в том числе в легком весе. В женской двойке парной наши девушки также привезли серебро. А бронзовая награда в активе женской двойки парной легкого веса.

# Гребля

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