ЧЕ-2015 по художественной гимнастке: спортсменки поделились ожиданиями от соревнований

Новости Беларуси. Зрелищным гала-представлением обещает порадовать минчан и гостей столицы и церемония открытия чемпионата Европы по художественной гимнастике. 31-е по счету континентальное первенство стартует в белорусской столице уже завтра, 1 мая.

В этом году за награды поборются свыше 200 спортсменок из 37 стран. По числу участников турнир стал самым многочисленным в истории европейских форумов.

Все гимнастки уже приехали в Минск. И пока болельщики находятся в ожидании начала спортивного праздника, грации проводят время в тренировочных залах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Чарнецка, участница чемпионата Европы по художественной гимнастике (Польша):

Это 6-ой чемпионат Европы, в котором я принимаю участие. Перед этим соревнованием я получила травму, поэтому готовиться было очень сложно. Но у меня есть цель: не смотря ни на что выступить чисто и без ошибок.

Рафаэлла Валэнт, участница чемпионата Европы по художественной гимнастике (Португалия):

Я очень довольна, что нахожусь здесь. С нетерпение жду дня соревнований, чтобы показать всё то, на что способна. Ещё хочется сказать, что мне очень понравился Минск. Удалось совсем немного прогуляться по городу, по паркам, но, думаю, после окончания чемпионата мы поближе познакомимся с вашей столицей.