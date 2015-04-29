Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет в Минске 1-3 мая

В Минск уже приехали 600 спортсменок. Конкуренция большая: много сборных, уровень и высота такого чемпионата. Есть ли некое волнение и можете ли вы что-то спрогнозировать?

Марина Гончарова серебряный призер олимпийских игр 2012 (Лондон), чемпионка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях:

Волнение, конечно же, присутствует у всех: у тренеров и гимнасток, потому что выступать дома - это очень ответственно. Это такая двойная ответственность, потому что на тебя смотрит очень много людей, не хочется подвести страну. Спортсменов действительно очень много, все - именитые. Лидеры сборных команд, естественно, будет присутствовать на Чемпионате. Будут наблюдать за этой плотной борьбой. По поводу прогнозов - к сожалению, не имеем права. Стараемся подготовиться как можем и гимнастки готовы показать все, на что они способны.

Какая программа Чемпионата? Ведь с 1 по 3 мая - это достаточно много.

Марина Гончарова серебряный призер олимпийских игр 2012 (Лондон), чемпионка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях:

1 и 2 мая - это квалификационные соревнования. Это юниорские групповые, и далее - индивидуальные упражнения, также квалификационные соревнования и командная борьба. А 3 мая уже состоится финал по такой же программе.

Саша, твоя дочь занимается художественной гимнастикой. Каково это для тебя?

Саша Немо, певец:

Я для тебя впервые открыл этот вид спорта. Он существовал в моем поле зрения. И я хочу сказать, что это достаточно многовекторный и разнохарактерный, разноплановый вид спорта, потому что это не легкая атлетика. Здесь прямая дорожка и тебе нужно показать максимально за короткое время. Здесь много факторов, даже артистические моменты: харизма, естественные природные данные. И даже музыка влияет! Настолько трудно подобрать гимнасткам ее! Я знаю по своему ребёнку, насколько сложно подобрать музыку к выступлению. В 1,5-2 минуты нужно вложить и динамику, и показать также материал.

Чем приходится жертвовать?

Саша Немо, певец:

Сколько бы ни было регалий, наград и призов, в первую очередь нужно воспитывать характер и добросовестность, человечность в спортсмене. С ним неинтересно было бы общаться, если бы он был просто неприятным человеком. Я думаю, что спорт, особенно художественная гимнастика, воспитывает в ребёнке дисциплину. Это очень красиво, но это очень тяжело!

Юлия Бичун –Комарова - тренер национальной сборной Беларуси по художественной гимнастике:

У каждого спортсмена бывает переломный момент, когда ты не хочешь, тебе надоело, тебе больно, тяжело. Ты начинаешь себя жалеть. Но для этого и есть спорт: он тренирует характер.