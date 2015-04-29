На «Минск-Арене» заканчиваются приготовления к ЧЕ-2015 по художественной гимнастике

Новости Беларуси. Всего несколько дней остаётся до открытия 31-ого чемпионата Европы по художественной гимнастике, который стартует в столице на «Минск-Арене» 1 мая.

Турнир стал самым многочисленным в истории континентальных форумов по числу участников – 37 стран, представители которых уже большей части уже прибыли в Минск.

Спортивная площадка, где развернётся борьба за 7 комплектов наград, уже готова, а вместе с ней и 7 разминочных ковров. Как проходили последние приготовления на «Минск-Арене»,расскажет корреспондент программы СТВ-Спорт.

Минск покорил многих своим гостеприимством и безупречной организацией ещё в 2011, сейчас задача не просто повторить, а превзойти успех. К пятнадцати часам вторника главная арена, где развернётся борьба за медали, должна была быть готова. И была – на 100 процентов. Неслучайно уже с самого утра на «Минск-Арене» кипела работа по возведению специальных сооружений для гало-концерта, а так же основного ковра, зрительских трибун и судейских мест.

Алексей Лоскутов, технический директор чемпионата Европы по художественной гимнастике:

Лёд растопили, арена работает очень организовано, никаких трудностей нам не доставляют. Все идет по плану. Билетная программа – не мой вопрос, но билеты охотно продаются, трибуны будут заполнены.

Официальный цвет минского чемпионата – фиолетово-розовый,

поэтому аккредитационная комиссия, встречающая участников, одета в прекрасные строгие платья фиолетово-розового цвета, костюм дополняет бафы.

Самая многочисленная делегация – из Азербайджан, сборная Португалии привезла всего двух спортсменок.

Нина Шевц, главный тренер сборной Португалии по художественной гимнастике:

Очень мы рады, потому что, когда мы были в прошлый раз, нам очень понравилось. Была очень хорошая организация, прекрасный зал и для тренировок, и для выступлений, хорошие организаторы, которые нас встречали. У нас очень-очень хорошие впечатления. И мы надеемся, что в этом году еще лучшие останутся.

Таня Домингиш, участница чемпионата Европы (Португалия):

Я уже приезжала к вам в 2011, тогда в групповых упражнениях мы стали тринадцатыми, и это для нас был хороший результат.Надеемся, что и сейчас белорусский ковёр станет для нас успешным. Мне нравится Минск, здесь очень радушный приём и хорошая организация.

В разминочном зале, где 7 ковров и места хватит всем участникам чемпионата, грации отрабатывают последние штрихи своих программ. До начала форума есть еще время, так что все гости смогут не только опробовать гимнастические ковры, но и приятно провести время в городе, ведь столица буквально дышит чемпионатом Европы по художественной гимнастике.