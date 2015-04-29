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Сборная Беларуси по хоккею возложила цветы на площади Победы перед вылетом на ЧМ-2015

29 апреля 2015 06:24
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Новости Беларуси. Национальная сборная Беларуси по хоккею в преддверии великого праздника Победы оказалась причастна к плановым торжествам. 28 апреля белорусская делегация во главе с председателем федерации Игорем Рачковским, а также с министром спорта и туризма Александром Шамко возложила цветы у стелы на площади Победы.

Весь коллектив почтил память погибших минутой молчания, после чего чиновники сказали игрокам несколько напутствующих слов перед вылетом команды на чемпионат мира в Чехию, сообщили в программе СТВ-Спорт.

Журналисты смогли расспросить главного тренера национальной сборной Дэйва Льюиса обо всех новостях, касающихся самой команды. Безусловно, главным вопросом стал возможный приезд Михаила Грабовского, клуб которого («Нью-Йорк Айлендерс») накануне выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли.

Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Пока не успели поговорить с Михаилом, он ведь отыграл свой матч только прошедшей ночью. Грабовский очень хочет присоединиться к нам, но, для начала, нужно получить одобрение руководства «Нью-Йорк Айлендерс».
Что касается задач, которые ставлю перед собой и перед командой. Не достигнешь ничего, если не будешь ставить перед собой серьезные цели, поэтому на предстоящем чемпионате мира главная задача для меня лично и для сборной – это медали. 

# Чемпионат мира по хоккею # Игорь Рачковский # Александр Шамко

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