«Лыжи для меня – это любимое дело». Как в Раубичах готовятся к старту «Минской лыжни-2021» и что ожидает участников?

Новости Беларуси. «Минская лыжня» возвращается после вынужденной паузы в 2020 году. Уже 13 марта на старты в Раубичах выйдут профессионалы и любители – школьники, студенты, спортсмены, журналисты, представители трудовых коллективов и чиновники разных уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Стриго узнала подробности.

Юлия Стриго, корреспондент:

«Минская лыжня» уже стала доброй традицией для тех, кто привык активно и полезно для здоровья проводить время. Исключением стал минувший 2020-й – провести спортивную гонку помешала погода. Так что, соскучившись по настоящей зиме, в эти выходные на трассу в Раубичах выйдет более 250 участников.

Среди них – высшие должностные лица, артисты и известные спортсмены. Очевидно, что уровень подготовки у всех разный. Поэтому те, кто сомневается в своих силах, решили потренироваться за несколько дней до соревнований.

И сразу замечаем самое спортивное звено – команда от МЧС и военные. Они обходятся без инструкторов и лихо рассекают по снежному покрову. Сложнее всего девушкам, особенно в стрельбе.

Елена Цалкова, консультант отдела Министерства финансов Беларуси:

Опыта мало, потому что последний раз стояла на лыжах, когда была гонка в 2019 году. Мы тогда очень сильно тренировались, мы заняли третье место, это было круто. Мы правда старались. Если бы только все зависело от энтузиазма, то мы бы, наверное, победили. Я коньком не умею, только так – классически, поэтому сложновато.

Татьяна Конончук, начальник главного управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Лыжи для меня – это любимое дело. Если есть снег, выходные дни, зимой просто покататься для удовольствия. На соревнованиях участвовать сложно. Стрельба и профессиональная техника – с этим у меня сложности. Это замечательный праздник, который поднимает и настроение, и придает силы какие-то, положительные эмоции. Надеемся на хорошую погоду.

«Минская лыжня» именно в формате биатлонных соревнований впервые прошла в 2019 году. Тогда на старт вышли 20 команд, среди них и президентская.

Участники соревновались под громкую поддержку почти 3 тысяч болельщиков. В тот раз с заметным преимуществом к победному финишу пришла команда главы государства. Вячеслав Дурнов о «Минской лыжне-2021»: участникам будет просто самим интересно попробовать такой формат (читать далее).

По прогнозам, участникам «Минской лыжни» повезет и с погодой. Пока держится небольшой мороз, позволяющий сохранить снежную трассу, а вот в сам день соревнований будет плюс. Тем не менее, как обещают организаторы, снега хватит всем, а медали получат самые спортивные.

Леонид Карась, заместитель директора Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:

В этом сезоне зима как никогда и пришла по календарю, и сейчас держит. Для нас это идеальные условия. Днем немножко отпускает, ночью морозы такие, что трасса на данный момент практически в идеальном состоянии. Ну а по подушке – на сегодня еще где-то сантиметров 50, и, я думаю, до конца марта мы точно с этой подушкой выдержим.