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Биатлон. Антон Смольский занял 18 место в спринте на этапе КМ в Чехии

11 марта 2021 21:11
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Новости Беларуси. В чешском Нове-Место стартовал девятый этап розыгрыша Кубка мира по биатлону. Его программу открывал мужской спринт, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Биатлон. Антон Смольский занял 18 место в спринте на этапе КМ в Чехии-1

Вторую победу в сезоне одержал француз Кентэн Фийон Майе, 11 секунд ему проиграл норвежец Тарьей Бе, расположившийся вторым. Третье время дня показал Лукас Хофер, наконец добравшийся до первого в текущем розыгрыше личного подиума. Лидер общего зачета Йоханнес Бе только девятый, его главный преследователь Стурла Холм Лагрэйд – пятый.

Биатлон. Антон Смольский занял 18 место в спринте на этапе КМ в Чехии-4

Лучшим из белорусов стал Антон Смольский – с двумя нулями он 18-й. Также в гонку преследования 13 марта прошли еще два наших биатлониста: Сергей Бочарников стал 36-м, Максим Воробей занял 51-е место.

# Биатлон # Антон Смольский # Сергей Бочарников # Максим Воробей # Тарьей Бё # Лукас Хофер # Йоханнес Бё # Стурла Холм Лагрэйд # Фотофакт

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