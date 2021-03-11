Биатлон. Антон Смольский занял 18 место в спринте на этапе КМ в Чехии

Новости Беларуси. В чешском Нове-Место стартовал девятый этап розыгрыша Кубка мира по биатлону. Его программу открывал мужской спринт, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вторую победу в сезоне одержал француз Кентэн Фийон Майе, 11 секунд ему проиграл норвежец Тарьей Бе, расположившийся вторым. Третье время дня показал Лукас Хофер, наконец добравшийся до первого в текущем розыгрыше личного подиума. Лидер общего зачета Йоханнес Бе только девятый, его главный преследователь Стурла Холм Лагрэйд – пятый.